Malgré l’invite de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour une campagne électorale apaisée, le Mouvement Banlieue constate avec regret des scènes de violence en ce début de campagne électorale pour les élections législatives du 17 novembre 2024.

Le Mouvement Banlieue Sans Violence dénonce ces scènes de violence et les discours qui incitent à la violence.

Le Mouvement Banlieue Sans Violence appelle, en effet, les acteurs de tous les bords à prôner la paix et à éviter les actes et discours violents.

Le Mouvement Banlieue Sans Violence félicite par la même occasion le Directeur de campagne de la coalition Pastef du département de Pikine qui, quand il a appris que Mamadou Gueye, maire de Djiddah Thiaroye Kao et candidat sur une liste adverse (Takku Wallu Sénégal) devait lui aussi démarrait sa campagne électorale dans la commune de Djidah Thiaroye Kao comme eux, a décidé de l’appeler pour connaître le format et l’itinéraire de son activité afin de pouvoir éviter tout accrochage.

M. Mamadou Gueye et M. Daouda Gueye méritent d’être félicité pour avoir tous les deux accepté de faire chacun sa campagne électorale mais en modifiant chacun d’eux son itinéraire.

Voilà ce qu’on attend tous des acteurs politiques qui partagent l’espace et non des scènes et discours violents.

Le Mouvement Banlieue Sans Violence réitère enfin son engagement pour la lutte contre la violence sur toutes ses formes. Rien ne vaut plus que la paix. Cultivons et vivons en paix car nous sommes Un et indivisible.

Pour Le Mouvement Banlieue Sans Violence, le Coordonnateur Bassirou DIENG