Amnistie de Macky Sall…voici ceux qui ne doivent pas en bénéficier

Amnistie, c’est le mot le plus usité ces derniers jours au Sénégal. Depuis qu’il a commis l’erreur de reporter l’élection présidentielle du 25 février 2024, le chef de l’Etat cherche des solutions. Macky Sall pense que pardonner aux personnes arrêtées lors des manifestations va effacer l’ardoise. Ce qui est loin de la réalité. Mais le locataire du Palais tient à son projet. Alors, s’il veut vraiment aller jusqu’au bout de sa logique, il devra prendre en compte certains paramètres. Car il y’a des personnes qui ne peuvent en aucun cas bénéficier d’une quelconque amnistie.

Le président de la République, Macky Sall, a affirmé dans son discours en date du 26 février 2024, tenu à Diamniadio, que « dans un esprit de réconciliation nationale », il va saisir « l’Assemblée nationale, d’un projet de loi d’Amnistie générale sur des faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024 ». En conseil des ministres, le gouvernement a examiné et adopté ledit projet de loi. Il sera présenté à l’Assemblée «dans les meilleurs délais». Malheureusement, l’amnistie pose un grand problème. Depuis son annonce, il a soulevé de nombreux questionnements.

Cette loi divise dans les deux camps. Au sein de l’opposition on soupçonne le Président Macky Sall de vouloir assurer ses arrières. Et les membres de Benno ne veulent pas que le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) en bénéficie. Car Ousmane Sonko est le principal bénéficiaire de cette loi. Arrêté depuis le 31 juillet 2023, il sera absous de tous ses péchés mêmes les plus graves. Chose que Benno Bokk Yakaar ne veut pas cautionner. Et ils n’ont pas tort car tout ne peut pas être pardonné.

Avant qu’il y ait amnistie, les sénégalais attendent la vérité. Depuis 2021, on nous parle de «terroristes», «forces occultes» et «forces spéciales». Mais jusqu’à présent, aucune preuve ne peut corroborer ses théories. Avant de songer à effacer l’ardoise de qui que ce soit, la lumière doit être faite sur ces gros dossiers. Les autorités ont le devoir de dire aux personnes qu’elles dirigent qui sont les responsables de l’attaque ratée de la centrale électrique de Cap des Biches. Les sénégalais doivent aussi savoir qui sont les auteurs et les commanditaires de l’attentat meurtrier à Yarakh.

Depuis mars 2021, une trentaine de jeunes ont perdu la vie. D’autres ont été maltraitées. Des actes de tortures dans lesquelles les forces de défense et de sécurité sont directement mises en cause. Sont-elles responsables ou pas ? Seules des enquêtes approfondies et en toute transparence pourront faire la lumière sur ces allégations. Et si réellement il y’a eu torture, les responsables ne doivent pas être épargnés par une loi d’amnistie. Policiers et gendarmes, avocats et magistrats, politiciens et civils,tous doivent rendre des comptes s’ils franchissent les lignes.

Les véritables personnes qui ne doivent bénéficier d’aucune amnistie celles directement liées à la mort de manifestants. Ceux qui ont calciné deux jeunes filles dans l’attentat du bus de Yarakh, les manifestants qui ont brûlé l’université de Dakar, les casseurs des biens privés et publics. Rien ne peut justifier leurs actes et aucun Président ne saurait passer l’éponge sur des crimes aussi graves. Parler même d’amnistie, c’est trahir le peuple et un aveu d’échec de la part du gouvernement de Macky Sall. Alors pourquoi le chef de l’Etat s’entête-t-il à vouloir aller jusqu’au bout ?

Ce qui est sûr, c’est que ce projet ne sera pas sans conséquences. Les bonnes grâces du président vont bénéficier aux mauvaises personnes. Avant toute amnistie, il faudrait situer les responsabilités. Ensuite, le chef de l’Etat pourra lancer une réconciliation nationale. Avant de passer à l’étape du pardon. Le gouvernement ne peut pas danser plus vite que la musique.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru