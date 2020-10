Voici comment Sonko met en danger l’administration Sénégalaise

Foncier : Ousmane Sonko armé par des salafistes tapis aux Impôts et Domaines

Ousmane Sonko fait du foncier son sujet favori pour mieux descendre le pouvoir. Le leader du Pastef/Les patriotes n’effectue pas une seule sortie médiatique sans pour autant soulever des questions foncières. Ousmane Sonko fut secrétaire général du Syndicat des agents des impôts et domaines. Malgré sa radiation de la fonction publique, Ousmane Sonko continue de disposer des informations sur le foncier qu’il s’empresse à chaque fois de divulguer.

Si Ousmane Sonko continue de disposer d’informations, c’est qu’il les tient d’agents des impôts et domaine qui sont toujours en activité. Des informations qu’il ne se gène guère d’étaler sur la place publique. C’est l’administration elle-même qu’il met en danger en divulguant toutes les informations qu’elle lui donne, qui organise les fuites. Une aubaine pour Ousmane Sonko qui dès qu’il dispose d’informations sur le foncier, les utilise dans son combat contre le régime du Président Macky Sall.

Aux impôts et domaines, un service truffé de salafistes masqués, le leader de Pastef dispose de nombreux partisans. Et le directeur des Impôts et Domaines est devenu impuissant face à une organisation de salafistes masqués qui infestent sa direction. Tous sont prompts, dès qu’ils disposent d’informations pouvant mettre à mal le pouvoir, à s’empresser de les livrer à Ousmane Sonko. Ce dernier a bien tissé sa toile, lorsqu’ils étaient aux impôts et domaines.

Le Président de la République, tout comme le ministre des Finances et du Plan ainsi que le directeur des Impôts et Domaines doivent s’armer de vigilance et nettoyer le champ des Impôts et Domaines, des salafistes masqués qu’il faut débusquer. Ce sont de grands ennemis de l’Etat qu’ils cherchent à déstabiliser par le biais du foncier.

Peu les importe donc, s’ils mettent dans la rue des informations des impôts et domaines classées top secret.

La rédaction de Xibaaru