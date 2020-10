Macky Sall : Son camp donne des armes à l’opposition pour le combattre

Dans son palais, le Président de la République Macky Sall doit bien s’enfermer souvent seul dans son bureau pour demander qu’est-ce qu’il a bien pu faire pour mériter pareil sort. Il ne se passe pas une seule semaine sans qu’un membre de l’Alliance pour la République (APR) ne crée le scandale. Où va ce parti ? Le camp présidentiel prépare-t-il son autodestruction ?

On n’en avait pas fini du cas de Abdou Karim Sall, le ministre de l’Environnement et du Développement durable qui avait capturé six gazelles de la réserve de Ranérou pour les transférer dans sa propre ferme – une opération qui avait conduit à la mort de deux gazelles en cours de route – que tout le Sénégal allait être en haleine avec une autre affaire.

Le fonctionnement de la justice est resté longuement paralysé au Sénégal. Du fait de l’entêtement du ministre de la Justice Me Malick Sall qui a provoqué l’ire des greffiers, des secrétaires de greffe, en refusant de leur appliquer des indemnités obtenues après de longues négociations avec l’Etat. Du jamais vu ! Le ministre de la Justice s’est même permis de fouler aux pieds, un décret signé par le Chef de l’Etat, Macky Sall.

Me Malick Sall en rajoute en faisant sortir de leurs gonds, les magistrats en faisant entendre par l’Inspection générale de l’administration de la justice (IGAJ), l’un d’eux Souleymane Téliko qui se trouve être le Président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS). Maintenant, il menace de le faire traduire devant le Conseil de discipline. Obligeant, du jamais vu au Sénégal, le Président de la Cour suprême Cheikh Tidiane Coulibaly à monter au créneau pour le désavouer.

Entre temps, le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye est passé par là, pour déclarer à qui veut l’entendre qu’il ne répondra jamais à une convocation de l’Office national de lutte contre la corruption et la concussion (OFNAC). Une sortie qui a suscité un véritable tollé au sein de l’opinion et qui s’en est suivie d’une polémique avec Ousmane Sonko, à propos d’une audience avec ce dernier qui souhaitait une rencontre avec le Chef de l’Etat. Une polémique alimentée par la circulation à travers le net, d’un audio qui démontre que tout ce qui s’était dit au cours de l’audience, avait été enregistré. Une pratique déshonorante.

Cette fois, c’est le député Aliou Dembourou Sow, Président du Conseil départemental de Ranérou qui crée un scandale. Aliou Sow met le feu aux poudres en lançant un appel à une partie de la communauté sénégalaise de s’armer de machettes et de faire face à tous ceux qui oseront s’opposer à une troisième candidature du Président Macky Sall. Un appel tout simplement à une guerre civile.

Voilà des gens qui disent soutenir le Président de la République, mais qui au contraire, fournissent des armes à l’opposition pour qu’elle le pilonne.

La rédaction de Xibaaru