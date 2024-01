Voici les gens du régime et de la société civile qui poussent Karim Wade à…allumer le feu

On aura tout vu dans la politique au Sénégal. Karim Wade, le fils de Gorgui, trempé dans un complot qui vise à jeter le discrédit sur nos institutions et à reporter l’élection présidentielle du 25 février 2024. Dans 26 jours les Sénégalais iront aux urnes pour élire leur 5ème président de la République. Et personne n’ose imaginer un report de rendez-vous électoral. Sauf quelques individus tapis dans l’entourage de Macky Sall et leur pion qu’il pousse pour foutre la « merde » et qui n’est autre que Karim Wade. Voici ces gens du régime et de la société civile qui poussent Karim à allumer le feu…

Les différentes résolutions des fédérations du PDS qui soutiennent Karim Wade dans sa démarche ont montré le véritable objectif du fils de l’ancien Président de la République. Ces fédérations ont dénoncé la mainmise du candidat Amadou Ba sur certains membres du Conseil constitutionnel et fustigé la volonté manifeste de certains membres du pouvoir à vouloir écarter un candidat potentiel.

Toutes ces fédérations du PDS ont exigé le report sans délai de l’élection présidentielle afin de rétablir le candidat Karim Meissa Wade dans ses droits. Toutes ces agitations de Karim Wade ont pour seul objectif le report de l’élection présidentielle. Les intentions de Karim sont claires…faire tout pour reporter la présidentielle. Et il est aidé en cela par des caciques du régime qui sont dans l’entourage de Macky Sall. Des membres de la société civile soutiennent aussi dans sa démarche.

Ils se sont tous ligués avec des objectifs divers, mais tous ont besoin du report de cette élection présidentielle. Les « gens » du régime qui soutiennent le report sont connus. Il s’agit de Maodo Malick Mbaye et du ministre Mame Mbaye Niang. Mais des grands responsables de l’APR sont dans l’ombre et tirent les ficelles. Ils sont audibles par les sorties de leurs collaborateurs. Ils ne sont pas d’accord sur le choix porté sur Amadou Ba pour être le candidat de Benno Bokk Yaakaar.

Tous les complots qu’ils ont orchestrés jusqu’ici pour démonter Amadou Ba, ont lamentablement échoué. Le report de la date de la tenue de la présidentielle est une aubaine pour eux. Car, cela leur permettrait de peaufiner d’autres complots pour se débarrasser cette fois définitivement d’Amadou Ba. Ils soutiennent totalement l’initiative de Karim Wade, qui si elle aboutissait, entrainerait de facto le report de la date de la tenue de la présidentielle.

Quand Me Diaraf Sow fait une sortie pour demander le report de la présidentielle, on sait pour quel compte il le dit. Idem pour Abdoulaye Mamadou Guissé qui vient de faire une sortie contre les magistrats. Pour qui travaillent Messieurs Diaraf Sow et Abdoulaye Mamadou Guissé ? Suivez mon regard et vous trouverez le commanditaire. Un président d’institution, un président de groupe parlementaire, deux ministres, un ex ministre conseiller de la Présidence, un DG sont aux manettes. Ils font bloc, recrutent des énergumènes qu’ils envoient au front pour s’en prendre publiquement à Amadou Ba.

Ceux de la société civile qui sont derrière Karim Wade ne se cachent pas. Il y a Seydi Gassama d’Amnesty international et Alioune Tine de AfrikaJom center. Pour ces deux, l’objectif est clair. Ils veulent profiter d’un éventuel report pour encore remettre sur la table la participation d’Ousmane Sonko à la présidentielle. C’est clair qu’ils roulent pour Ousmane Sonko. Ils ont fait acte d’allégeance à ce dernier. Ils ont fermé leurs yeux sur toutes les horreurs commises par Ousmane Sonko, notamment ses multiples appels à l’insurrection, les menaces proférées à l’endroit de magistrats, de hauts officiers de la police et de la gendarmerie…

Cela, ils ne le condamnent jamais. Que le pays soit mis à feu et à sang à cause de ces appels de Sonko les importe peu. Tout ce qui les intéresse, c’est qu’Ousmane Sonko sorte de prison et qu’il soit autorisé à prendre part à l’élection présidentielle. C’est pourquoi, ils militent pour le report. Voici tout ce beau monde qui pousse Karim Wade à…allumer le feu !

De son côté, Moundiaye Cissé s’oppose au report de la présidentielle et exige le respect du calendrier républicain. Ce qui montre qu’il y a des républicains dans ce pays. Comme quoi, il existe aussi dans la société civile des membres qui ne sont d’aucun camp politique et pour qui seul l’intérêt du Sénégal compte.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn