Voici l’homme de l’ombre qui arme Sonko, Khaf et leurs députés

Que ce soient sur les plateaux médias ou dans l’hémicycle, les opposants se retrouvent mieux armés que leurs prédécesseurs pour affronter l’Etat et sa batterie de conseillers. Ousmane Sonko, Khalifa Sall et les représentants de Yewwi Askan Wi à l’Assemblée ont compris qu’il fallait être doté d’arguments solides pour ébranler le régime de Macky Sall. Et c’est un homme qui travaille dans l’ombre pour mettre à la disposition de l’opposition tout ce qui peut mettre à mal le pouvoir. Quand on entend Sonko donner des arguments juridiques solides contre Macky Sall…C’est cet homme de l’ombre qui lui dicte tout à l’oreille…

L’enseignant-chercheur en sciences juridiques à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le Pr Mouhamadou Ngouda Mboup, après avoir porté le masque pendant longtemps en se présentant comme un élément sans aucune coloration politique, s’est finalement dévoilé. Présent un peu partout dans les plateaux à la télévision, dans les studios à la radio, dans les colonnes des tabloïds, le Pr Mouhamadou Ngouda Mboup se présente comme l’un des plus grands pourfendeurs du régime en place…

S’il y a les conseils de quelqu’un sur qui s’appuient les députés de l’opposition pour faire violemment obstruction à la majorité présidentielle, ce sont ceux du Pr Mouhamadou Ngouda Mboup. Sa propension à s’opposer aux arguments du régime en place du point de vue juridique, est désormais connue à travers tout le pays. Pour un oui ou pour un non, Ngouda Mboup est contre le régime en place. Il irrite les téléspectateurs, auditeurs et lecteurs, tant ses positions sont devenues si monotones.

Ce qui vient heurter le plus l’opinion, c’est que tout ce brouhaha du Pr Mouhamadou Mboup a été mis à nu, après que son nom soit apparu dans l’organigramme du Pastef de Ousmane Sonko. Il faut dire que ce parti depuis que Ousmane Sonko est devenu l’homme qui peut déloger Macky Sall du pouvoir en 2024, est devenu un réceptacle pour tous ceux qui se réclament hypocritement de la société civile, alors qu’ils ne réclament qu’une seule chose, obtenir eux aussi leur part du gâteau.

Pour le cas du Pr Mouhamadou Ngouda Mboup, personne n’aurait trouvé rien à y redire sauf lorsqu’il a été découvert qu’il est un membre imminent du Pastef qui ne veut cependant s’afficher ouvertement. Son jeu aurait pu passer inaperçu si ce n’était la divulgation publiquement de l’organigramme du Pastef.

Contre toute attente, Mouhamadou Ngouda Mboup est présenté à travers cet organigramme, comme étant celui qui préside l’organe de régulation de ce parti dont le leader est Ousmane Sonko. Les masques sont ainsi tombés. Ne pouvant plus cacher son jeu, le Pr Mboup est même obligé de s’expliquer à Jeune Afrique sur les contours de son poste en soutenant : « C’est une innovation de taille. Elle apporte une modernisation du rôle du financement et de la gouvernance des partis politiques ». Mouhamadou Ngouda Mboup ne convainc personne à travers cet argument.

Le plus ridicule, c’est qu’il poursuit : « J’ai été nommé à la tête de cette instance en raison de mon expérience. Cela ne témoigne d’aucune affinité particulière ni d’aucune adhésion en tant que telle. Je ne suis ni un militant ni un adhérent ». Comme si le ridicule pouvait tuer !

Ngouda Mboup peut s’abstenir de tout son cirque quand on sait que c’est lui qui donne tous les arguments à Sonko et l’opposition pour démonter le régime du Président de la République Macky Sall sur le plan juridique. Certes, il avait su cacher son jeu, mais il a été découvert. Ngouda Mboup dont le véritable visage vient d’être dévoilé, après que les masques sont tombés est bel et bien, celui qui appuie les membres de l’opposition, notamment Ousmane Sonko, à développer des arguments juridiques pour contrer le pouvoir.

