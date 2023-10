Vous avez dit répression ! La chronique de Kaccoor Bi sur l’émigration

Voir tous ces jeunes fuir le Sénégal par vagues en choisissant les chemins de l’émigration irrégulière par mers et airs vers l’Europe et les Usa — en passant par le Nicaragua pour cette dernière destination — alors que le pays s’apprête à exploiter son gaz et son pétrole. Tout cela fait désordre assurément. Quand on se hasardait à dire que cette vague d’émigration irrégulière était causée par une autre vague, répressive celle-là, on était évidemment dans la dérision.

Mais voilà que la presse étrangère, la seule qui compte aux yeux de nos autorités, commence à émettre cette hypothèse en dressant un tableau peu élogieux d’un pays où les libertés sont piétinées et où, pour un oui ou un non, on peut se retrouver en prison. Cliché peu flatteur d’un pays jadis considéré comme un ilot de paix et une terre de démocratie.

Selon cette bonne presse occidentale, l’une des raisons qui peuvent pousser les jeunes à quitter ce charmant pays des paradoxes pourrait être la répression politique orchestrée par le Chef. Comme on est tombé bien bas!

Plus intrigant est le silence du Chef et celui de son gouvernement. Alors que les jeunes gens et jeunes filles, mais aussi de tout petits enfants quittent chaque jour ce pays par centaines dans des pirogues de fortune, nos autorités semblent considérer ce véritable exode comme accessoire. Même le sous-ministre des Sénégalais de l’Extérieur, qui était sur tous les fronts, semble se à présent se désintéresser du sujet tout autant que la presse locale. En tout cas, il n’est pas exagéré de penser que cette fuite des jeunes vers des horizons plus cléments résulte justement de la situation préoccupante dans laquelle se trouve le pays avec le recul alarmant des libertés publiques notamment des droits de réunion et de manifestation.

Tout est interdit à l’opposition tandis que tout semble permis aux gens du pouvoir qui déroulent sans être inquiétés. Surtout, l’homme qui cristallisait les espoirs de millions de jeunes a été jeté en prison. D’autres jeunes gens sont traqués et considérés comme des terroristes. Quoi d’étonnant, dans ces conditions, que l’émigration clandestine se développe surtout que les navires chinois et européens ont fini de piller nos côtes tandis que l’agriculture ne nourrit plus son homme ?

Kaccoor Bi, Le Témoin