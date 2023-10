Babacar Diop : « Amadou Ba est le candidat de la mafia politico-affairiste »

Dr Babacar Diop a dénoncé le refus de la Direction générale des élections (Dge) de donner au mandataire de Ousmane Sonko ses fiches de parrainage. C’était lors du 3e séminaire des Fds/Les Guelwaars sur le parrainage.

«Je déplore ce qui s’est passé au niveau de la Direction générale des élections (Dge). Le citoyen Ousmane Sonko a envoyé son mandataire pour retirer ses fiches de parrainage. La Dge a refusé de donner au mandataire de Sonko ses fiches de parrainage. C’est un précédent très dangereux. Un simple fonctionnaire ne peut pas invalider la candidature d’un citoyen. Il appartient au juge constitutionnel d’invalider ou de valider des candidatures. Ousmane Sonko a ses droits. Je demande à la Dge de remettre à Ousmane Sonko ses fiches, et il appartiendra aux juges du Conseil constitutionnel de dire oui ou non si la candidature de Ousmane Sonko est valable. Antoine Félix Abdoulaye Diome ne peut pas se substituer au Conseil constitutionnel. Ismaïla Madior Fall ne peut pas faire le travail du Conseil constitutionnel. C’est une violation grave et violente des droits de Ousmane Sonko», dira Dr Babacar Diop.

Pour Dr Babacar Diop, les Sénégalais doivent dire non à la continuité avec Amadou Ba. «Des médias sont de connivence avec certains médias internationaux, qui travaillent pour nous imposer la candidature et l’image de Amadou Ba. Nous dénonçons ce travail. On voit des éditions spéciales sur Amadou Ba, des reportages en plein journal pour nous faire croire que Amadou Bâ est le meilleur profil pour le Sénégal. Nous avons besoin de médias équilibrés, d’une presse équilibrée. Des médias corrompus, de connivence avec des médias internationaux, parce que tout simplement Amadou Ba représente la soumission des intérêts du pays. Il a le soutien dans ces médias et milieux affairistes corrompus et au niveau de certaines institutions internationales. C’est pourquoi je l’ai dit et je le répète, Amadou Ba est le candidat de la mafia politico-affairiste. Qui est Amadou Ba ? Celui qu’on veut nous imposer aujourd’hui. Un simple fonctionnaire sorti de l’Ecole nationale d’administration (Ena). Il n’a jamais participé à une marche dans ce pays. Il n’a jamais signé de pétitions pour son pays. Nous avons vu des images sur les réseaux sociaux. Des gens qui vivent dans un luxe insolent. Un fonctionnaire de l’Etat qui a un ascenseur chez lui», confie-t-il dans des propos repris par Le Quotidien.

Babacar Diop est d’avis qu’il faut confier ce pays à des gens qui ont les mains propres. «Des gens qui comprennent vos difficultés, le monde rural, ceux qui vivent dans les quartiers populaires. Amadou Ba est le candidat des riches, des milieux corrompus. C’est le candidat de l’argent, de l’insolence. Le Peuple sénégalais va faire face et va dire non. Nous voulons une alternative démocratique, un changement de cap, des visages nouveaux, des projets nouveaux, des idées nouvelles. Toutes ces personnes qui sont là depuis Léopold Sédar Senghor, ils ne peuvent rien proposer. Quand on est trop englué dans la voie de la corruption politique, quand on a grandi dans la voie de la corruption politique, quand on a gravi les échelons dans la voie de la corruption politique, par l’argent, par le jeu de l’influence, sans aucun mérite, on ne peut produire qu’une politique de corruption. Elire Amadou Ba, c’est voter pour la continuité et la corruption. Oui ! Amadou Ba, inspirateur du Pse. Le bilan du Pse, ce sont ces milliers de jeunes qui meurent en pleine mer. Nous voulons le changement», argue-t-il.