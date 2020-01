Refus de participer au Dialogue national, rupture avec les alliés : Me Abdoulaye Wade isole le PDS

Me Abdoulaye Wade vient de prendre deux décisions politiques majeures qui ne seront sans conséquences. L’ancien Président de la République vient de porter à la connaissance de l’opinion que son parti, le Parti démocratique sénégalais (PDS) tourne définitivement le dos au Dialogue national. Me Abdoulaye Wade se dit persuadé que le Dialogue national est inutile. Au plus fort de la tension qui régnait entre lui et l’ancien Président de la République, M Abdou Diouf du temps du règne des socialistes (PS), Me Abdoulaye Wade répondait pourtant aux appels de dialogue lancés à chaque fois par ce dernier.

Celui lancé par son successeur à la tête de l’Etat du Sénégal, le Président Macky Sall, Me Abdoulaye Wade ne veut guère en entendre. Pour lui, pas de Dialogue national avec Macky Sall. Me Abdoulaye Wade ne se contente pas seulement de jeter aux orties le Dialogue national. Il a pris sur lui, la décision de rompre avec le Front de résistance nationale (FRN), de se séparer ainsi de ses principaux alliés, notamment And-Jëf/Parti africain pour la démocratie et le socialisme (And-Jëf/PADS) de Mamadou Diop Decroix.

Que cherche donc, Me Abdoulaye Wade ? Son parti, le PDS s’isole. Il ne prend pas part au Dialogue national et rompt le pont avec ses alliés. Le PDS ne participe pas également aux manifestations de Nio Lank, Nio Bagn, initiées pour lutter contre la hausse des prix de l’électricité et la libération de l’activiste Guy Marius Sagna et ses compagnons.

Tout ceci ne ressemble guère à Me Abdoulaye Wade qui sait qu’un tel isolement peut être fatal au PDS. Certains croient que tout ceci est dicté par Karim Wade qui, désormais prend les décisions portées ensuite par son père, au PDS. Ce qui parait vraisemblable. Mais, c’est le PDS qui risque finalement de perdre dans cette aventure.

La rédaction de Xibaaru