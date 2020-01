Partout, au niveau des centres universitaires, le climat s’alourdit. Depuis qu’il est nommé au poste de ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hanne, loin de chercher des solutions aux maux que traversent les universités sénégalaises, ne fait que les aggraver. L’ancien Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) est rejeté partout. Etudiants comme enseignants se plaignent de ses attitudes. Cheikh Oumar Hanne aurait voulu que le Président Macky Sall devienne impopulaire dans les milieux universitaires qu’il ne s’y prendrait autrement.

A l’éternel problème des bourses qui tardent à être payés, les étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor se plaignent du mépris affiché par le ministre Cheikh Oumar Hanne à leur endroit. L’Université Assane Seck de Ziguinchor a cessé d’offrir le visage du Temple du savoir. Cette université ressemble aujourd’hui à un camp de réfugiés. Sans aucune concertation avec les acteurs, le ministère de l’Enseignement supérieur, suivant les directives de Cheikh Oumar Hanne, vient d’y affecter 3 200 nouveaux bacheliers. Portant l’effectif de cette université à 8 000 étudiants. 8 000 étudiants. Alors que pour prendre un exemple, la bibliothèque universitaire ne contient que 150 places. Comment feront-ils chaque jour pour se rendre à la bibliothèque ? Cela est le cadet des soucis de Cheikh Oumar Hanne.

A l’Université Alioune Diop de Bambey, les étudiants ne sont pas mieux lotis. D’ailleurs, dans la journée du mercredi 15 janvier, de terribles affrontements y ont opposé forces de l’ordre et étudiants qui n’en peuvent plus des conditions dans lesquelles, ils se trouvent à cause de l’insouciance de Cheikh Oumar Hanne. Aussi bien, du côté des forces de l’ordre que de celui des étudiants, des blessés graves ont été enregistrés dans leurs rangs. Les étudiants de l’Université Alioune Diop dénoncent leurs difficiles conditions de séjour et d’études, les menus médiocres proposés dans les restaurants universitaires, la connexion internet moribonde, et les cours qui sont dispensés de manière amorphe.

On ne peut se mettre à lister les nombreuses difficultés dont font face les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ou même ceux de Gaston Berger de Saint-Louis. Cheikh Oumar Hanne répand le feu partout. Au niveau des enseignants du supérieur, l’on fustige son « comportement passif ». Les enseignants du supérieur décrivent Cheikh Oumar Hanne comme un ministre « insouciant de la qualité des enseignements et des carrières de ses agents engagés volontairement dans le système éducatif ». Macky Sall doit arrêter Cheikh Oumar Hanne devenu pyromane pendant qu’il est temps.

La rédaction de Xibaaru