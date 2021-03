Wakhinane Nimzatt ne veut plus de Racine Talla et réclame…une délégation spéciale

MAME CHEIKH SECK, COORDONNATEUR ‘’NIO LANK’’ AUTHENTIQUE SUR LA GESTION DE RACINE TALLA : «Le maire Racine Talla est notre seul problème, nous réclamons une délégation spéciale»

Les populations de la commune de Wakhinane Nimzatt emboitent le pas à l’Intersyndicale Synpics-Cnts de la Rts qui, face à la presse hier, a vigoureusement dénoncé l’attitude du Directeur général Racine Talla. Selon les journalistes et techniciens de cette boite, «Racine Talla est le seul problème de la Rts et ne doit plus diriger la maison». Mais, ce cri de cœur est partagé par ses administrés qui ne le kiffent pas du tout et n’hésitent pas à le faire savoir.

Pour Mame Cheikh Seck, coordonnateur du collectif ‘’Nio lank’’ authentique, «notre maire est balloté entre deux fronts et doit céder le plancher pour quelqu’un de plus sociable et plus humble».

Pour Mame Cheikh Seck, accompagné de ses camarades du collectif, «le problème fondamental est que cet homme est d’une arrogance notoire. Avoir un salaire de 5 millions chaque mois, 2 véhicules à sa disposition, 750 litres de carburant, passeport diplomatique à la famille, frais de mission et de prise en en charge coûteux et encore, nous disons que cela ne doit pas être un prétexte pour exercer une arrogance sur les administrés». En effet, cette arrogance et violation sont également notées respectivement à la Rts et la mairie de Wakhinane Nimzatt, et s’expliquent par le fait qu’il se prend pour un méritant et non un militant de l’Apr.

«A l’instar de la Rts, les populations de Wakhinane Nimzatt comptent aussi se débarrasser de Racine Talla qu’elles considèrent comme maire fantôme qui ne s’intéresse qu’à ses rémunérations mensuelles, ses biens fonciers accumulés en complicité et sous le manteau de maire de Wakhinane Nimzatt», fait noter Mame Cheikh. Poursuivant ses décocher ses flèches, le coordonnateur du collectif des jeunes dézingue :

« Nous répétons qu’à l’image des journalistes qui étouffent par les excès de leur directeur, « nous exigeons sans délai le départ de Racine Talla et l’installation d’une délégation spéciale soucieuse et intègre des préoccupations pressantes des populations de Wakhinane Nimzatt, cette partie de Guédiawaye vulnérable nichée au cœur de la banlieue», dixit Mame Cheikh Seck, coordonnateur collectif Nio Lank Authentique.

Le Président de la république va lancer le projet « maison de la jeunesse » cet après-midi à Pikine. Mais selon le coordonnateur, les jeunes de la banlieue sont écartés, marginalisés et désintéressés. C’est une affaire de la jeunesse du parti Apr et ses alliés qui ont été bien informés et impliqués par le ministre de la jeunesse. Et cela constitue une violation avérée de l’une des recommandations fortes du Khalif.

C’est également un manque de bonne foi à en croire l’activiste qui soutient que le Chef de l’État a bien reçu le message des jeunes mais il peine à le décoder. En réponse pratique à nos problèmes, on ne s’attendait pas à une « maison de jeunesse » mais une structure d’urgence assignée pour le financement, l’accompagnement et l’encadrement des jeunes qui veulent échapper au chômage.

Doro B. Fall (Espace Xibaar News)