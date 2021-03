Yankhoba Diattara un modèle d’engagement politique, selon…

YANCOBA DIATTARA, UN MODELE D’ENGAGEMENT POLITIQUE, DE LOYAUTE ET DE COURAGE

Dans les pures traditions républicaines, avons-nous l’habitude de dire que les hommes passent, et les institutions restent ; mais à supposer que ce sont des hommes qui animent ces institutions.

Toutefois, pour parler d’un homme de façon objective, il faut l’avoir pratiqué et côtoyé.

Monsieur le Ministre Yancoba diatara fut un étudiant brillant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Ucad, un responsable de mouvements syndicaux estudiantins, un jeune responsable politique, juriste d’affaires, PCA d’une société nationale, chef de parti, élu local ; d’où son parcours politique en 25 ans n’est pas facile à surclasser, et les hommes et femmes de sa génération ne le démentiront pas.

Elu local disponible, accessible, généreux, vivant en parfaite harmonie avec les populations, M .Diatara fut un modèle de sérieux et d’abnégation dans le travail.

Dans un contexte d’acte III de la décentralisation, dans sa mission d’élu local, il a accompagné, orienté, assisté les administrés et conduit les collectivités territoriales d’une main de maître.

Dans toutes les stations qu’il a eu à occuper, dans toutes les affaires publiques qu’il a géré, il a toujours eu à faire un bon usage du pouvoir pour servir les vaillantes populations ; il a eu à privilégier la conciliation, la concertation, la consultation à la contrainte.

La recherche de la performance, le respect des textes et la satisfaction des sollicitations de toute nature ont aiguillonné et inspiré son action au quotidien au service des populations.

Son humilité, sa disponibilité, sa générosité d’esprit et de cœur, son sens de l’écoute, sa diligence dans le traitement des dossiers font de lui un leader exemplaire.

J’ai encore en mémoire ses messages pleins de sagesse, de piété, d’humanisme et d’enseignements lors de la première réunion de la PCL (Pépinières des cadres libéraux) qu’il avait dirigé après l’arrestation d’Idrissa Seck en 2004.

J’ai encore en mémoire son pragmatisme sur le terrain et son sens élevé de l’esprit d’équipe lors du lancement sur les fonds baptismaux des M.SIS et des FIDELS, les deux béquilles ayant rendu possible la marche vigoureuse de Rewmi.

J’ai encore en mémoire nos échanges fructueux dans l’intimité de son bureau au siège des fidéls où nous parlions des vertus cardinales d’un homme préposé à la gestion des affaires de la cité.

J’ai encore en mémoire ses précieuses et lumineuses interventions lors du premier séminaire de formation des jeunes de Rewmi en 2006, ce fut un 04 Novembre.

J’ai encore en mémoire le courage dont il fut montre en 2007, lorsque en pleine campagne électorale pour les présidentielles, la caravane DEKKAL YAKAAR fut attaquée à Mermoz par des nervis après un meeting exceptionnel au campus universitaire.

Dans cet itinéraire politique, chacune de ses prises de positions forçait le respect et l’admiration. Comme l’a pu dire Bossuet au sujet d’un grand d’Angleterre, « sous lui se sont formés tant de renommés capitaines que ses exemples ont élevés aux premiers honneurs ».

Monsieur le Ministre, s’il est vrai que l’histoire retient les grandes et hardies initiatives, il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’elle retiendra les vôtres, inscrit en lettre d’or sur le fronton du panthéon des grands leaders sénégalais.

Et quel que soit l’avenir politique réservé au Rewmi, Il aura gagné.

Il aura gagné parce qu’il a donné aux jeunes de belles leçons de courage, de loyauté, et d’engagement citoyen.

Il aura gagné parce qu’il à travailler pour faire du développement économique une réalité dans sa base sans cris inutiles et mensonges néfastes, juste avec foi et persévérance.

Il aura gagné parce qu’il a osé de grandes choses de sorte que sa « place ne soit pas parmi ces âmes froides et timides qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite » (Roosevelt).

Il aura gagné parce qu’il n’a insulté ni humilié personne.

Demain est un autre jour, le jour où les vrais patriotes continueront leurs bonnes œuvres, tandis que les faux dévots et les mauvais élèves de la république crèveront sous le poids de leur arrogance.

Merci pour la bonne tenue républicaine et la posture responsable.

Le Président de Rewmi est fier de lui.

Le Président de la République sera aussi fier de lui.

Aliou CISS

Ancien Président du MEEF (Mouvement des élèves et étudiants des FIDEL)

Proviseur de Lycée

Membre de la CECAR (Cellule des Cadres de REWMI)