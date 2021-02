Des corps échouent sur les plages de Wakhinane Nimzatt et Malika

Le corps d’un homme non identifié a été découvert hier, en état de décomposition avancée à la plage de Wakhinane, non loin de la Vdn 03. En tout cas, tout laisse croire à un corps de pêcheur qui a échoué à la plage. La dépouille a été inhumée sur place sur ordre du procureur de la République par les sapeurs-pompiers en présence du corps médical, des agents du service d’hygiène de Guédiawaye et de la Police de Wakhinane-Nimzaat.

A Malika aussi, deux corps sans vie ont échoué à la plage. L’une des victimes est originaire de Gokhou Mbathie. Il a été porté disparu depuis plus d’une semaine. Les dépouilles sont déposées dans les morgues des structures sanitaires de la place suite à des réquisitions de la Police de Malika qui a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ces décès.

Source L’AS