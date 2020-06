Le mouvement « And Suxali Sénégal » du président Habib Niang ne cesse de s’élargir. En effet, après s’être imposé à Thiès, et avoir créé une base solide avec les femmes de la commune de Sam Notaire à Guédiawaye.



Ce dimanche 7 juin, c’était autour des jeunes du mouvement ADWE ( Agir pour le Développement de Wakhinane Nimzatt) anciens alliés de la coalition Idy président, de rejoindre le président Habib Niang.

Le président du mouvement ADWE( agir pour le développement de Wakhinane Nimzatt), Modou Mané Seck, explique les raisons :



« Nous avons choisi de réunir aujourd’hui, quelques militants et sympathisants en point de presse, cela suite à une décision de commun accord avec la base, de rejoindre le président Habib Niang, avec qui nous partageons les mêmes points de vue sur la gestion de la cité et donc la politique et le développement. Nous pouvons résumer ce point de presse en quelques mots : la convergence d’idées.

Vous êtes sans savoir que le pays, à l’instar du reste du monde, est secoué par une crise sanitaire alarmante. Une crise qui a affecté tous les secteurs de l’économie. Il est évident que la gestion pendant et après la pandémie de la Covid-19 implique la contribution de tous les citoyens sénégalais sans distinction idéologique et politique, seule une cohésion sociale pourra nous aider à nous relever.

C’est d’ailleurs dans ce sens, que le président de la république, Macky Sall, a décidé d’assouplir l’État d’urgence, avec des batteries de mesures, pour permettre à la population de continuer les activités socio-économiques, tout en respectant les mesures barrières contre le coronavirus. C’est à cet effet, que j’annonce ici, que nous nous engagerons dorénavant à participer, à l’œuvre de construction national, qu’à engager le Mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang. Il faut l’avouer, Habib Niang est non seulement porteur d’une vision novatrice, mais s’emploie avec une grande énergie à y donner corps et âme .

C’est fort de cela, que nous avons décidé de nous joindre à lui. À partir de ce jour, nous ferons tous bloc derrière, le Président Habib Niang. Son patriotisme mérite tous les sacrifices. »