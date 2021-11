WAVE envoie 20.000 jeunes distributeurs au chômage

La tempête bleue créée par la fintech WAVE, fait des heureux depuis son arrivée sur le marché du mobile money au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Mais le revers de la pièce semble être très amère pour les petits distributeurs qui risquent de disparaître à court terme, relève lemonde.fr.

Avec WAVE, les distributeurs qui « n’ont pas les reins solides vont disparaître »

Créée en 2011 par Drew Durbin et Lincoln Quirk, deux Américains installés à New York, et enregistré en 2016 à Dakar, la start-up est arrivée en Côte d’Ivoire en avril 2021. En six mois, elle s’est déjà taillé une belle place sur le marché, à en juger par le « buzz » que son arrivée suscite. Wave applique des frais fixes de transaction à hauteur de 1 % entre particuliers et épargne à ses utilisateurs des frais supplémentaires sur les paiements de factures en les reportant sur les entreprises, au contraire de son concurrent qui fait payer cette charge à ses clients.

Près de 20 000 distributeurs en difficulté

Ainsi, depuis que la fintech a déposé ses valises en Côte d’Ivoire, de nombreux gérants de boutique multiservices et de cabines téléphoniques d’Abidjan, remarquent que la majorité des clients demandent aujourd’hui les services de Wave. Mais ce n’est pas évident pour les entrepreneurs avec la baisse tarifaire imposée par le pingouin venu de Dakar. Ils touchent désormais moins de commissions, certains ont même dû fermer boutique. Wave s’est imposé et n’a pas laissé le choix.

« La valeur du marché a été divisée par quatre au Sénégal » depuis que les prix ont chuté sous la pression de Wave, affirme Cheikh Tidiane Sarr, directeur d’Orange Money Sénégal. Selon lui, les distributeurs qui « n’ont pas les reins solides vont disparaître ». Au Sénégal, ils seraient près de 20 000 entrepreneurs mobile money et autres prestataires de services financiers dérivés à avoir rangé les clés sous le paillasson. Et les mêmes craintes s’exprimant en Côte d’Ivoire, les commerçants spécialisés dans la monnaie électronique s’inquiétent d’une baisse de leurs revenus.

De son côté, Wave affirme que l’augmentation du volume des transactions permettra à chacun d’y trouver son compte. Mais…Lire la suite ici