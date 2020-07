Will Smith a autorisé sa femme à le tromper

Will Smith a-t-il autorisé sa femme à lui être infidèle ? Les révélations chocs du chanteur August Alsina

Le chanteur August Alsina affirme avoir eu une liaison avec Jada Pinkett, l’épouse de Will Smith, après que ce dernier lui a donné « sa bénédiction ».

Couple superstar d’Hollywood, Will Smith et son épouse Jada Pinkett s’aiment depuis plus de 23 ans. Une histoire d’amour qui dure, et qui a donné naissance à deux enfants : Jaden et Willow, l’acteur ayant également un autre fils, né d’un premier mariage. Alors forcément, un mariage heureux n’échappe pas aux rumeurs. Et les récentes allégations du chanteur August Alsina à propos de l’épouse de Will Smith, ont provoqué une onde de choc sur la planète people outre-Atlantique.

« Il m’a donné sa bénédiction »

Au cours d’un entretien filmé accordé à Angela Yee pour The Breakfast Club mardi 30 juin, l’artiste de 27 ans révèle avoir eu une relation amoureuse avec Jada Pinkett, 48 ans. Et ce, avec l’accord de l’acteur star de Men in Black. C’est par l’intermédiaire Jaden Smith que les deux futurs amants auraient été présentés.

Devenu proche de la tribu Smith, August aurait accompagné la famille en vacances à Hawaï en 2016. C’est là que l’idylle entre le jeune artiste et la jolie quadra aurait débuté, selon Alsina. « Je me suis assis avec Will (Smith, ndlr) et on a eu une conversation à propos de la transformation de leur mariage en partenariat de vie. Ils ont en parlé eux-même à plusieurs reprises », explique Alsina. « Il m’a donné sa bénédiction. »

Parler de sa vérité

« Contrairement à ce que les gens peuvent croire, je ne suis pas un fauteur de troubles » assure August Alsina, qui précise avoir « perdu de l’argent, des amitiés, des relations (…) parce que les gens ne connaissent pas nécessairement la vérité. Mais je n’ai jamais rien fait de mal ».

Sur sa romance avec Jada Pinkett, le chanteur confie : « Je me suis totalement investi dans cette relation, et ce, pendant plusieurs années, et je l’ai véritablement et profondément aimée (…) Je peux mourir aujourd’hui en sachant que je me suis vraiment donné à quelqu’un. » En évoquant publiquement cette liaison, le rappeur, qui se dit « affecté » par la situation, entend surtout « parler de (s)a vérité ».

Une vérité qui est loin d’être celle de l’épouse de Will Smith. Contactée par Page Six, la star, par la voix de son porte-parole, assure que toutes ces allégations ne sont « absolument pas vrai ».