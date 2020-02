Alors que Steven Spielberg s’attèle à la réalisation des films West Side Story et Indiana Jones 5, respectivement prévus pour 2020 et 2021, sa fille, Mikaela, 23 ans, vient d’annoncer vouloir se lancer dans le porno sous le pseudonyme de Sugar Star. Dans une interview exclusive avec la branche US du média The Sun, elle détaille ses raisons et ses envies. Ce week-end, via FaceTime, la jeune femme annonçait la nouvelle à ses parents. Steven Spielberg et sa femme, Kate Capshaw, ont été « intrigués » par la nouvelle, mais pas « fâchés ».

Insatisfaite d’évoluer dans un domaine qui ne « satisfait pas son âme », Mikaela, qui se décrit comme une « créature sexuelle », a déjà commencé à produire ses propres vidéos. Et si elle parvient à dégoter sa licence de travailleuse du sexe de l’Etat de Tennessee, elle souhaite travailler comme strip-teaseuse. Via cette nouvelle carrière, Mikaela espère devenir financièrement indépendante. Son fiancé, un joueur professionnel de fléchettes de 47 ans du nom de Chuck Pankow, supporte sa décision. Après avoir souffert d’anorexie, de troubles de la personnalité et d’alcoolisme par le passé, la jeune femme accepte son corps, après l’avoir longtemps rejeté.

Après avoir risqué la mort à plusieurs reprises, Mikaela espère s’épanouir dans un nouveau domaine, bien que, quand 50% des gens la supportent et souhaitent « voir sa poitrine », qu’elle considère comme son « gagne-pain », l’autre moitié lui reproche de « salir » le nom des Spielberg.