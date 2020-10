Yacine Fal nommée DG du cabinet du président de la BAD

Le Groupe de la Banque africaine de développement annonce ce mardi la nomination de la Sénégalaise Yacine FAL au poste de Directrice générale du Cabinet du Président, à compter du 1er novembre 2020.

En tant que Directrice générale, Mme. Fal supervisera le travail et les activités administratives et opérationnelles du Cabinet du Président. Elle assurera principalement la supervision de tous les départements et unités relevant directement du Président. Elle veillera également à améliorer l’efficacité et l’efficience de toutes les initiatives présidentielles et des opérations de la Banque, conformément aux accords convenus avec les différents complexes au niveau des vice-présidences. Yacine surveillera les activités des cadres supérieurs en vue d’améliorer leur coordination générale et de renforcer la coopération entre le Président – président du Conseil d’administration – et les Conseils d’administration.

L’expérience

De nationalité sénégalaise, Yacine Fal est une professionnelle chevronnée particulièrement soucieuse des résultats en matière de développement et de prestation de services. Elle possède plus de 20 ans d’expérience dans les domaines bancaire et juridique et la gestion de marchés publics.

Mme. Fal a été recrutée à la Banque africaine de développement comme Conseillère juridique principale au sein de l’Unité de la passation de marchés (1998-2007). Elle a ensuite dirigé l’équipe chargée de la mise en œuvre de la réforme au sein du Cabinet du Président (2007-2008). Elle a été nommée responsable du Département de la passation de marchés et des services fiduciaires (2010-2011) et a dirigé la Division de la passation de marchés (2008-2013). Yacine a par la suite occupé La fonction de Représentante résidente du bureau de la Banque au Maroc (2014-2017).

En 2016, le Président de la Banque africaine de développement, Dr. Akinwumi A. Adesina, a nommé Yacine au poste de Directrice générale adjointe de la Direction régionale chargée du développement et de la prestation de services pour l’Afrique du Nord.

Commentant sa nomination, Yacine a déclaré : « Je suis très honorée de la confiance que le Président Adesina m’a accordée pour le soutenir dans la mise en œuvre efficace de sa vision audacieuse pour la Banque et le continent. J’envisage avec enthousiasme de diriger les équipes du Cabinet du Président pour mettre en place un dispositif managérial, administratif et opérationnel efficace et assurer le succès de la vision et du mandat du Président après sa réélection historique, avec 100% des suffrages des actionnaires de la Banque ».

Le Parcours

Yacine est titulaire d’un Master en droit (1984) de l’université de Dakar, où elle s’est spécialisée en droit des sociétés et en droit fiscal, et d’un diplôme post-universitaire en droit international (1987) de l’université de Paris X.

Évoquant sa nomination, le Dr. Adesina a affirmé : « Yacine est une gestionnaire très compétente. Elle apporte à son nouveau poste une solide connaissance et une expérience approfondie des questions juridiques, de la passation des marchés, des ressources humaines, des processus, des systèmes et des opérations de la Banque. Je suis ravi de voir Yacine diriger un Cabinet du Président restructuré qui soutiendra pleinement la réalisation de ma vision et de mon mandat en vue de renforcer la Banque et d’accélérer le développement de l’Afrique ».