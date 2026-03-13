Yaya Touré : «Je soutiens la candidature du président Macky Sall…»

L’ancien président sénégalais, Macky Sall, a déposé sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Légende du football africain, l’Ivoirien Yaya Touré lui a apporté son soutien.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, reprise par Seneweb, le vainqueur de la CAN 2015 et quatre fois vainqueur du Ballon d’or africain a milité pour une victoire du Sénégalais. « Bonjour à tous. Je soutiens la candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Tous ensemble pour la paix en Afrique et pour la sécurité internationale », a déclaré l’ancien du Barça ou encore de Manchester City.

Selon Yaya Touré, une accession de Macky Sall au poste le plus haut à l’ONU pourrait permettre à l’Afrique de gagner en stabilité et d’accéder à une paix durable.