Yewwi Askan Wi pousse Bougane Guèye vers la sortie (communiqué)

La Conférence des Leaders de la coalition de l’opposition YEWWI ASKAN WI s’est réunie ce mardi 7 septembre 2021 pour sa première assemblée générale.

1. À titre de question préalable, elle a examiné le cas d’un des membres qui, lors de la cérémonie de lancement du 2 septembre passé , a apposé sa signature sous réserve de discussions ultérieures sur les dénomination,

couleurs et logo de la coalition.

Cette réserve a été rejetée à l’unanimité des leaders présents à l’exception de son auteur.

Les symboles incriminés restent donc inchangés et ne sont susceptibles d’aucune remise en question.

Monsieur Bougane Gueye est libre d’en tirer toutes les conséquences dans le sens de la confirmation, sans réserves, ou du retrait de sa signature ;

2. La Conférence des leaders de la coalition a ensuite examiné l’accord cadre portant organisation, structuration et fonctionnement de la coalition ainsi que les règles d’investitures à tous types d’élections.

À l’issue des travaux, la conférence des leaders a adopté l’accord cadre à l’unanimité ;

3. la Conférence a enfin procédé à la mise en place des instances et structures que sont la Conférence des Leaders, le Conseil de Médiation et d’Arbitrage et les commissions techniques.

La Conférence des leaders entame, dès demain, le processus d’implantation de la coalition dans toutes les communes et départements du Sénégal.

La Conférence des leaders invite l’ensemble des bases :

– à poursuivre la supervision et la sensibilisation sur la révision des listes

électorales en cours et à rester vigilent pour la période contentieuse ;

– à faire preuve de dépassement et à s’investir pleinement dans la recherche de consensus dans les investitures ;

– et à s’ouvrir à toutes entités de l’opposition, société civile et mouvements citoyens au niveau local et sans exception pour des listes plurielles et gagnantes dans toutes les collectivités territoriales.

Fait à Dakar, ce 07 septembre 2021

La Conférence des leaders