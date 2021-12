Yewwi corse ses attaques…Macky riposte avec des milliards

Les enjeux des prochaines élections du 23 janvier 2022 sont au-delà des locales. Et cela opposition et pouvoir le savent, raison pour laquelle ils manœuvrent pour remporter ces joutes. Au moment où la coalition Yewwi Askan Wi corse ses attaques contre Macky Sall, le locataire du Palais et sa machine de guerre Benno Bokk Yakaar ont peaufiné une autre stratégie pour freiner l’avancée de leurs adversaires. Et à quelques mois du démarrage de la campagne, leur nouveau plan pourrait fonctionner à merveille à un moment crucial où une bonne partie de la population a besoin des « cadeaux » que propose le « Macky ».

La coalition Yewwi Askan Wi passe à l’offensive. Ousmane Sonko et Cie comptent mener la vie dure à Macky Sall. A la veille de la campagne électorale, ladite coalition a officiellement lancée la bataille contre Macky. Lors d’un point de presse tenu ce jeudi, les opposant ont pris des mesures qui risquent de faire des dégâts. Ils exigent que le fichier électoral soit mis à leur disposition. Et selon eux « pas de fichier, pas d’élection ».

Loin de s’arrêter en si bon chemin, Yewwi Askan Wi (YAW)i va servir une citation directe contre leur ex-mandataire, Djibril Ngom. Dès ce vendredi, la coalition va lancer une procédure contre le président Macky Sall pour haute trahison, en réponse à l’audience entre le chef de l’Etat et l’homme qui avait fui avec les listes de YAW à Matam. Elle va aussi saisir les instances internationales contre « la politique dictatoriale de Macky Sall et les risques d’embrasement ».

Yewwi Askan Wi change ainsi, de stratégie pour se mettre à fond dans les locales. La coalition semble se réjouir de son attitude anarchique pour déstabiliser le régime. Mais malheureusement pour eux, leurs adversaires ont pris de l’avance. Le pouvoir a sorti le chéquier. Désormais il va faire face à l’opposition à coup de milliards. Depuis un certain temps, Macky accélère le financement de nombreux projets. Après le lancement des points nano-crédit pour financer les femmes et les jeunes, c’est maintenant autour des ménages de recevoir leur part du gâteau.

L’Etat va distribuer 46 milliards à 588.000 soit 80.000 F CFA par ménage. Un achat de conscience, selon l’opposition. Mais avec le contexte de la pandémie de Covid-19, cette aide pourrait faire des heureux. Et Macky gagnerait en sympathie face à un peuple qui lui tourne le dos de jour en jour.

Même la première dame est dans ce combat contre l’opposition. Disparue des radars depuis longtemps, Marieme Faye Sall est réapparue dans la banlieue, plus précisément à Pikine, avec un village médical de quatre jours. Dans un autre contexte, personne n’aurait trouvé cela extraordinaire, mais avec la famille présidentielle rien n’est gratuit surtout avec les locales. Alors au moment où Macky distribue les milliards, la première dame sera chargée de l’opération de charme.

Et si Macky sort le chéquier c’est parce qu’il n’a plus d’alternative face à l’avancée de Yewwi Askan Wi. Depuis que la justice n’obéit plus à ses ordres, il lui fallait rattraper le coup en finançant les sénégalais en ces périodes de dèche. La coïncidence n’existe pas en politique. Ces financements tous azimuts c’est pour draguer l’électorat des « rebelles ». D’ici quelques jours, ce sont ses ministres, DG et PCA qui vont se lancer dans ce chantier. Cela ne surprendra personne si on voit des groupements de femmes, des associations de jeunes être reçus par une personnalité politique du pouvoir, comme ce fut le cas entre Macky et Djibril Ngom.

Mais attention, Abdoulaye Wade avait opté pour cette méthode. Malgré tous les milliards qu’il avait dépensé, le « Pape Sopi » a été battu lors de la présidentielle de 2012. Alors Macky Sall joue une carte dangereuse d’autant plus que les jeunes sont hostiles à sa politique. Alors la bataille ne sera pas de tout repos pour les deux camps.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru