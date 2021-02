Youssou Ndour et Sonko…le jeu qui trompe le Palais

Affaire de viols : Youssou Ndour soutient-il Ousmane Sonko ?

Le ministre conseiller Youssou Ndour soutient-il Ousmane Sonko dans cette affaire de « viols » dont il est accusé. Ousmane Sonko accuse l’Etat du Sénégal d’être derrière tout cela et mène avec ses relais une vaste campagne autour de cela.

Oumane Sonko est sur le point de réussir son coup, car il est également soutenu dans son combat par des médias. Et parmi ces médias, justement on peut citer la TFM de Youssou Ndour En tout cas, si le roi du « mbalax » ne le manifeste pas publiquement, tout porte à croire que lui et sa télé TFM soutiennent le leader du Pastef.

Un chroniqueur de l’émission Jakaarlo de la TFM a défendu avec toutes ses forces Ousmane Sonko au cours de l’émission. Et, qu’est-ce qu’il fait par la suite ? Il s’est rendu le lendemain chez Ousmane Sonko pour le soutenir publiquement. Il faut dire que ce chroniqueur de l’émission Jakaarlo, à savoir Fou malade est un coutumier de tels faits. Vendredi dernier, il a indisposé tous les téléspectateurs de la TFM en s’acharnant violemment derrière les invités de l’émission qui n’étaient pas du même avis que lui.

Avec cette position de Fou malade, comment le ministre conseiller, Youssou Ndour peut-il clamer son impartialité et sa fidélité au régime du Président de la République Macky Sall ? Fou malade agit comme s’il se moquait royalement de tous ceux qui l’entourent. Il n’a aucun respect pour les téléspectateurs en coupant la parole à tous ceux qui ne partagent pas ses points de vue, et surtout en tenant parfois des propos vraiment irrespectueux qui indisposent tout le monde.

Et, jusqu’ici Fou malade n’est pas remis à l’ordre. Pourtant, après s’être acharné au cours de l’émission sur des invités qui n’étaient pas du même avis que lui, et s’être rendu chez Ousmane Sonko le lendemain, Fou malade devait être rappelé à l’ordre par la direction de la TFM qui finalement, devient son complice.

Par loyauté au Président de la République Macky Sall, il apparait bizarre que Youssou Ndour laisse un tel désordre se dérouler au sein de la TFM. D’autant que Fou malade n’est pas seul à avoir une telle posture. Car au cours de cette même émission, l’on a vu l’autre chroniqueur Pape Djibril Fall défendre avec acharnement Ousmane Sonko.

Pape Djibril Fall n’exclut pas la thèse d’un complot d’Etat contre Ousmane Sonko, et va même jusqu’à faire des témoignages valorisants sur ce dernier, notamment les dons de sang, l’initiative des vacances agricoles. Finalement, ils soutiennent tous Ousmane Sonko. Youssou Ndour et sa télé ne se cachent plus.

La rédaction de Xibaaru