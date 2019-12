Youssou Touré malade…Le Palais lui ferme les portes

L’ancien ministre de l’Alphabétisation, Youssou Touré est très malade. Il le dit lui-même dans une interview accordée à nos amis de Ndarinfo. Il précise aussi avoir fait appel à Macky et à la première dame mais ces derniers ne réagissent pas :

« Vous savez, je suis très malade depuis un certain temps, j’ai fait remonter cette information au sommet (à la Présidence de la République) et je n’ai aucune réponse. Je n’ai rien contre le Président, je n’ai rien contre personne, parce que grâce à Dieu, je me suis fait tout seul. Ce n’est pas aujourd’hui ni demain que je vais m’agenouiller devant qui que ce soit pour avoir quoi que ce soit. Je ne le ferai jamais. A la Place de l’Obélisque, c’était Youssou Touré et «Y en a marre». J’ai été hospitalisé à plusieurs reprises. On n’a même pensé à m’évacuer. Personne n’a réagi. J’ai même appelé Moustapha Diakhaté pour lui parler de ma maladie et lui dire que je voulais être évacué dans un pays arabe très proche pour des soins intensifs. Vous pouvez le lui demander. Les médecins m’ont dit d’aller me soigner parce que je suis gravement malade. J’ai une santé extrêmement fragile. Je ne le dis pas pour qu’on m’assiste, parce que j’ai ma fierté, même si je voudrais bénéficier de certains soins. Je n’ai plus aucun contact. Je souffre physiquement, moralement et personne ne se préoccupe de moi. Cela pose problème…Mes préoccupations personnelles, je les confierais qu’au président de la République ou à la Première Dame et il ne m’est plus facile de les voir. Toutes les portes ont été fermées. »