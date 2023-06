Zahra Iyane Thiam : « Si le Conseil Constitutionnel en décide, Macky sera candidat »

Zahra Iyane Thiam a donné son avis sur la question du troisième mandat. L’ancienne ministre de la République invite les Sénégalais, ou certains d’entre eux, à ne pas courir plus vite que le train dès l’instant que le principal concerné ne s’est toujours pas prononcé par rapport à ses ambitions. Tout de même, elle invitera au respect de la loi.

« Si le Conseil Constitutionnel en décide, Macky sera candidat. C’est la seule institution habilitée au Sénégal à dire qui peut être candidat et qui ne peut pas l’être. Nous, comme vous, nous attendons la posture du Président de la République. Veut-il être candidat ? Nous attendons d’en savoir un peu plus. Mais de toutes les façons, la coalition Benno Bokk Yaakar présentera un candidat… », a-t-elle déclaré.

Zahra Iyane Thiam a aussi regretté les manifestations qui ont imprimé un visage hideux au Sénégal non sans accuser une partie de l’opposition. « Pour le prochain Président qui devra venir, s’il pensait faire un investissement à une échelle de 2 ou 3 grandeurs, il faudra qu’il en fasse 06. Parce que, nous constatons qu’il y a des citoyens qui ne sont pas républicains et qui sont prêts à mettre le pays à feu et à sang pour des intérêts personnels. Moi, jusqu’à la preuve du contraire, je me refuse de croire que ce sont les étudiants qui ont fait ce qui a été fait au niveau de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Parce que si c’est le cas, nous avons de sérieux problèmes… »

Selon Dakaractu, Zahra Iyane Thiam est frustrée et désolée de voir le Sénégal compter des morts pour des raisons politiciennes. « Le pays a été à plusieurs reprises confronté à des crises mais pour cette étape, il faudra beaucoup plus de responsabilité. C’est toute l’histoire du pays qui est en jeu et pas seulement le pouvoir du Président Macky Sall. » Elle ne manquera pas de saluer la tenue du dialogue et en félicitera le Chef de l’État.