Zator Mbaye : « L’AFP a encore besoin de l’expérience de Moustapha Niasse »

Moustapha Niasse, le secrétaire général de l’AFP, ouvrant sa succession, a décidé de passer la main à la jeunesse à l’issue du prochain Congrès du parti qui aura lieu dans le premier semestre de 2022.

Invité du Jury du dimanche, le responsable de la jeunesse progressiste Zator Mbaye a fait des précisions sur ce qu’il appelle une retraite du président de l’Assemblée nationale.

« Nous avons toujours besoin de l’expérience, de l’expertise du président Moustapha Niasse. Vous savez, c’est quelqu’un qui a vécu 64 ans de vie politique. Je suis de l’AFP, nous avons des camarades, des cadres de haut niveau mais pour avoir quelqu’un qui puisse remplir le fauteuil de Moustapha Niasse, va être très difficile. Je suis militant d’une gestion collégiale, et en notre sein justement, on choisira la personne qui sera la mieux habilitée à présider le parti », a-t-il confié.

A la question de savoir s’il est candidat à la succession de Niasse, Zator Mbaye de répondre : « Pour le moment, je ne suis pas candidat, et je n’ai pas de candidat. Nous ne sommes pas des adeptes de la dévolution monarchique ou dynastique. Tout se fera dans le cadre d’un renouvellement démocratique, de la plus petite cellule jusqu’au bureau politique. Il est normal qu’on puisse discuter et de voir, entre nous, le meilleur profil pour pouvoir capitaliser toutes les énergies. Parce que, ce que nous recherchons en fait, c’est de capitaliser cet espoir, cette espérance mais également de nous inscrire dans le continuum qui a fait que notre parti reste la troisième formation politique. Depuis 2000, on a été faiseurs de roi. Peut-être un jour, on sera roi comme l’a souhaité le président Moustapha Niasse », dit-il.