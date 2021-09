Ziguinchor : Seydou Sané déroule et séduit les professionnels de la beauté

Le 1er Adjoint au Maire de Ziguinchor par ailleurs Président du Casa Sport et du mouvement politique Agir pour Ziguinchor/ Kankiling-kadiamor (APZ/2K) est plus jamais résolu à s’investir dans bien des domaines pour accompagner ses concitoyens.

Du sport au social et passant par le soutien aux professionnels, Seydou Sané tisse sa tôle et gagne de plus en plus le cœur des ziguinchorois qui voit en lui un leader proche de sa communauté à qui on peut confier les destinées de la capitale du sud.

La preuve, l’association des coiffeuses et coiffeurs de Ziguinchor a décidé de lui rendre hommage pour services rendus à leur corporation. En effet, ces hommes et femmes éprouvent souvent d’énormes difficultés dans une localité comme Ziguinchor mais comme il le fait ailleurs et dans d’autres domaines, Seydou Sané a été aux côtés de ces derniers.

Voilà pourquoi ils ont décidé de lui faire honneur à l’occasion d’une cérémonie au cours de laquelle il y a eu beaucoup de témoignages sur les qualités humaines de l’homme qui se présente pour eux comme une valeur sûre sur laquelle le Sénégal peut toujours compter

L.BADIANE pour xibaaru.sn