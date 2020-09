Ziguinchor : Sonko relève des scandales fonciers

Ousmane Sonko, à l’issu de sa visite à Ziguinchor, hier, lundi, a tenu une conférence de presse où il est revenu sur les nombreux scandales fonciers qui gangrènent la région Sud.

«Sur cet aspect, je veux dire sur la gestion foncière, nous avons relevé des scandales à Ziguinchor, à Niassya…Nous avons reçu un collectif des populations de Niassya qu’on a imposé un lotissement de plus de 6000 parcelles. C’est une grosse escroquerie. Le maire, le promoteur et l’administration sont tous complices. Dans la commune de Niaguis des jeunes ont été interpellés et envoyés en prison parce qu’ils ont enlevé des bornes qui ont été clouées sur leurs terres. Ces jeunes doivent être libérés. Ils n’ont pas leurs places en prison. Ils avaient le droit de déplacer ces bornes. En Casamance on n’a pas le droit de réclamer. Il y a des abus dans la région C’est pourquoi, nous interpellons solennellement le Président de la République Macky Sall afin qu’ils puissent libérés ces jeunes dont le seul tort est d’avoir mené des combats citoyens. Il y a même une société dénommée «Toit du Sud» qui a morcelé des parcelles avant de les vendre à la coopérative douanière. Je tiens pour responsable le Chef de l’Etat Macky Sall. J’attends de mettre la main sur la mairie aux prochaines locales pour restituer à toutes les personnes victimes de cette boulimie foncière leurs terres»,