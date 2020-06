Ziguinchor : toutes les conditions sont réunies pour une reprise parfaite des cours

Un tour effectué dans certains établissements scolaires de la commune a permis de constater une reprise effective des cours. Contrairement a hier où beaucoup d’absences ont été notés à cause des fortes pluies qui se sont abattues, aujourd’hui on a noté la présence massive des élèves et enseignants.

Dans les différentes écoles publiques et privées, le dispositif sanitaire est au complet. Les lave-mains, les gels hydroalcooliques, de l’eau de javel des masques tout était sur place pour permettre aux élèves et enseignants de faire cours dans la sérénité. Lesquels élèves et enseignants sont déjà sensibilisés aux respects des mesures barrières tel que la distanciation sociale, le port obligatoire du masque, le lavage des mains…

Malgré toutes les dispositions, des absences ont été notées dans presque tous les établissements scolaires visites. Et les raisons de ces restent pour le moment inconnues.