10 ans après son décès…Ziguinchor se rappelle toujours de Bocandé

Des activités religieuses et sportives vont ponctuer les commémorations des 10 ans de la disparition de Jules François Bertrand Bocandé, légende du football sénégalais, décédé le 7 mai 2012, a appris l’APS de son entourage familial. Les activités de commémoration sont ouvertes samedi par une messe à la cathédrale Saint Antoine De Padoue de Ziguinchor en présence de nombreux fidèles et amis.

Dans l’après-midi, un match de football est prévu entre plusieurs joueurs de différents clubs sénégalais, du Casa-Sports notamment et de la sélection nationale. Prévue au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, cette rencontre se tiendra en présence d’autorités administratives et territoriales de la région, des membres de l’Amicale des anciens internationaux et footballeurs sénégalais entre autres personnalités. Des hommes de culture, de médias et le comité des supporters de la ’’Allez Casa’’ prennent aussi part à ces commémorations.

Né en novembre 1958 à Ziguinchor, Bocandé est décédé le 7 mai 2012 à Metz en France des suites d’une maladie. Icône de l’équipe nationale du Sénégal, Bocandé a brillé aussi au sein du Casa-sports, formation avec laquelle il a remporté la coupe du Sénégal en 1979, avant de s’illustrer en Europe notamment en France où il fut meilleur buteur de l’élite avec le FC Metz. Reconverti entraineur, Bocandé fut sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal. Il fut membre du staff technique de la fameuse génération 2002 qui a disputé une finale de CAN et un quart de final de Coupe du monde.