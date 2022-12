1000 milliards de la covid : Macky protège son beau-frère et…le gouvernement bavarde

Les 1000 milliards de la covid continuent de diviser le peuple sénégalais. Après les révélations des experts de la cour des Comptes sur le tong tong opéré par des ministres et leurs cabinets, le gouvernement s’est empressé de réagir au tollé causé par les colères des activistes et membres de la Société civile qui réclament le remboursement des milliards détournés et les sanctions contre les personnes incriminées. Les explications du gouvernement n’ont pas convaincu. Et le peuple attend beaucoup plus de la part du Chef de l’Etat. Ce dernier protège tant bien que mal son beau-frère mouillé jusqu’au cou.

Il faut dire que depuis que le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds de la Covid-19 a été rendu public, les réactions d’indignation se multiplient après la mauvaise utilisation des 1000 milliards. Surtout que le ministre Mansour Faye, un des principaux personnages incriminés dans le rapport de la Cour des comptes, a fait une sortie pour s’en prendre à cette institution prestigieuse de l’Etat. Une attitude largement condamnée par l’opinion qui y voit une façon honteuse de jeter le discrédit sur tous les corps de contrôle de l’Etat.

En Conseil des ministres tenu exceptionnellement jeudi dernier, le Président de la République dont tout le monde attendait sa réaction sur cette affaire, s’est limité simplement à donner des instructions à son Premier ministre lui demandant d’examiner le rapport et de voir ensuite la suite à lui donner. Pour l’opinion, le Président de la République tente de minimiser un rapport qui lui avait été remis au moins deux mois, avant qu’il ne soit rendu public. Donc, lui-même est suffisamment informé du contenu du rapport pour prendre des sanctions à l’endroit des responsables d’un véritable carnage sur des milliards. Macky Sall cherche-t-il à protéger des personnes dans cette affaire ?

En tout cas, vu la manière dont son beau-frère se comporte, l’opinion a parfaitement raison d’avoir des doutes sur le suivi judiciaire de cette affaire. Dans une République soucieuse de la bonne gouvernance, les personnes incriminées auraient donné leurs démissions et se seraient mises à la disposition de la justice pour la manifestation de la vérité. Ici, on essaye d’endormir l’opinion, en attendant que cette affaire soit rangée aux oubliettes. Or, ici, ça ne va pas être facile pour Macky Sall, puisqu’il s’agit de mille milliards FCFA destinés à aider les populations démunies ainsi que les secteurs d’activité touchés par les effets de la pandémie.

Le ministre des Finances, Moustapha Ba qui a fait la UNE de plusieurs journaux, tente lui aussi de s’expliquer maladroitement sur cette affaire. Il a essayé d’expliquer par des chiffres ce qui s’est passé. Ce qui est encore le signe que le gouvernement va tout faire pour protéger des délinquants financiers. Le peuple veut plus que des mots. Le peuple veut des sanctions. Dans le cas de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar cité dans un rapport de l’Inspection générale d’Etat (IGE), le régime n’a pas attendu longtemps. Khalifa Sall a immédiatement été traduit en justice. Son dossier avait même été accéléré au niveau de la justice pour qu’il soit non seulement condamné, mais privé également de ses droits civiques.

C’est pourquoi, le Président de la République Macky Sall gagnerait à sanctionner tous les responsables cités dans cette affaire. Surtout que son beau-frère est cité en première ligne des .Il y va de la crédibilité de son régime, et ceci aidera à rétablir la confiance entre lui et le peuple. Il est obligé de le faire car étant mis dos au mur. L’opposition, la Société civile et tous les activistes se préparent à lancer de vastes manifestations pour réclamer des sanctions. Et, ils ne comptent pas sitôt lâcher l’affaire des 1000 milliards de la Covid.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn