Adji Sarr a de gros problèmes…Tous ses soutiens fuient

En quelques jours, l’affaire Sweet Beauty est revenue au devant de la scène médiatique. Cette affaire de viol qui oppose le leader du parti des patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko à à Adji Sarr a complètement occulté le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. Des éléments nouveaux sont en train de faire tanguer la balance en faveur de Ousmane Sonko. Si cette affaire était un complot, on peut dire qu’elle commence à tomber à l’eau. La présumée victime commence à voir ses souteneurs diminués après les audios de son marabout…

Le monde de Adji Sarr se rétrécit de jour en jour. La victime présumée du maire de Ziguinchor risque d’avoir peu de monde à ses côtés s’il y a procès. Toutes les personnes qui se battaient pour elle quittent le navire qui prend de l’eau avec la divulgation de ces enregistrements avec son marabout Mc Niasse. Ces éléments sonores font passer Adji Sarr de victime présumée à actrice au cœur d’un complot contre un leader politique. Pour éviter de se retrouver au cœur du tourbillon, beaucoup d’entre eux quittent le navire.

Gabrielle Kane semble être la dernière à tourner le dos à sa protégée. Sa conversation avec Ousmane Tounkara est un signe annonciateur de la nouvelle direction qu’elle risque d’emprunter. Pourtant, elle a toujours été au côté de la plaignante depuis le début de cette affaire. Pratiquement dans toutes les sorties de Adji, on la voit à côté d’elle. Mais depuis qu’elle est arrivée aux Etats Unis. Elle a complètement tourné le dos à son ami de circonstance.

Gabrielle est allée chez les ennemis de son ami pour y faire des révélations sur le principal avocat de Adji Sarr. Dans un enregistrement largement partagé par les patriotes, on entend Gabrielle Kane parler avec Ousmane Tounkara de présumées propositions sexuelles que lui aurait faites, Me El Hadji Diouf.

Cette sortie, au moment où le complot semble tourner à l’eau, discrédite complètement la robe noire. Mais elle prouve également que Gabrielle Kane a déjà retourné sa veste. Sinon, elle n’aurait pas pris la peine de vilipender l’avocat de son ami chez ses adversaires. Une sortie qui fait d’elle, la cibles de certains membres de la mouvance présidentielle sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à passer en revue le passé de la féministe engagée. Comme quoi elle risque d’être la nouvelle cible du peu qu’il reste des souteneurs de Adji Sarr.

Mais Gabrielle Kane n’est pas la seule à avoir tourné le dos à Adji Sarr. Bien avant que les audios aient commencé à fuiter, Françoise Hélène Gaye a complètement disparu des radars. La président du Collectif pour la Défense des Droits de Adji Sarr (CODDAS) est devenue muette comme une tombe. Pourtant c’est elle qui se faisait l’avocate de Adji Sarr.

On se rappelle des pancartes et de la manifestation de soutien qu’elle avait organisée devant le Palais de Justice en soutien en Adji Sarr. Mais il faut dire que la sortie de ses éléments sonores a complètement changé la donne chez les Pro-Adji Sarr. Désormais, ils sont dans l’incapacité de défendre Adji Sarr face à l’opinion qui s’est fait une très mauvaise image d’elle. Ce relâchement donne à Ousmane Sonko et ses souteneurs l’avantage.

Si c’était un combat on aurait été tenté de dire que les patriotes ont gagné le second round grâce à MC Niasse et Gabrielle Kane.

Mais le soutien de ces personnes à Adji Sarr était loin d’être gratuit. En dehors de Me El Hadji Diouf, Gabrielle Kane et Françoise Hélène Gaye ont le plus gagné dans cette « affaire de fesses mal ficelée ». Ces deux personnes se sont bien sucrées dans le dos de Adji Sarr. Elles se sont faites un nom grâce à l’affaire Sweet Beauty, dans laquelle Ousmane Sonko est accusé d’avoir violé une jeune masseuse.

Certaines pro-Sonko accusent même Gabrielle Kane d’avoir bénéficié de certaines largesses des membres de la mouvance présidentielle. « Mamour Diallo a acheté la Rang Rover rouge que conduit Gabrielle Kane », avait écrit Akhenaton sur Facebook. Ce qui en dit long sur la nature des relations de ces personnes avec la présumée victime de Sonko.

Adji Sarr est désormais seule face à son bourreau présumé. Ses souteneurs sont en train de la laisser à la merci de Ousmane Sonko. A ce rythme elle aura perdu le combat avant même qu’elle n’aille au procès.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru