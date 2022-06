Liverpool : Klopp rend un bel hommage à Sadio Mané

L’histoire d’amour entre Liverpool et Sadio Mané est officiellement terminée. L’attaquant sénégalais s’est engagé mercredi avec le Bayern Munich. Par la voix de son entraîneur Jürgen Klopp, interrogé sur le site officiel du club anglais, Liverpool a rendu un bel hommage à l’avant-centre de 30 ans, auteur toutes compétitions confondues de 120 buts en 269 matchs.

“C’est un grand moment. Personne ne peut prétendre le contraire. L’un des plus grands joueurs de Liverpool s’en va et nous devons reconnaître à quel point cela est important. Il part avec notre gratitude et notre amour (…) Les buts qu’il a marqués, les trophées qu’il a remportés, une légende, bien sûr, mais aussi une icône de Liverpool des temps modernes. Je respecte totalement sa décision et je suis sûr que nos supporters le font aussi. Si vous aimez Liverpool, vous devez aimer Sadio, c’est non négociable”, a déclaré Klopp.

Topmercato.com