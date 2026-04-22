Grand oral à l’ONU : Macky Sall a trois heures pour convaincre

L’ancien président sénégalais Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général des Nations unies, passe aujourd’hui son audition devant l’Assemblée générale. « Il livrera sa vision pendant trois heures sur les grandes questions du temps, à savoir la paix, la sécurité, les droits humains et le développement », souligne Les Échos.

Dernier prétendant à se prêter à cet exercice, Macky Sall clôt ainsi la série d’auditions après les passages de l’ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Mariano Grossi et de l’ancienne vice-présidente du Costa Rica, Rebeca Grynspan,

Malgré ce plateau de haut niveau, l’optimisme reste de mise dans l’entourage de l’ancien chef de l’État. « Les soutiens de l’ancien président sénégalais sont en tout cas très confiants », rapporte la même source, convaincus que son expérience saura faire la différence dans cette course au sommet de la diplomatie mondiale.