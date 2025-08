25ᵉ Journées de la Téranga à Guissona en Espagne : La diaspora sénégalaise au cœur de la vision “Sénégal 2050”

Les 26 et 27 juillet 2025, la ville catalane de Guissona a accueilli la 25ᵉ édition des Journées de la Téranga, une rencontre phare de la diaspora sénégalaise en Espagne.

Présidée par le Ministre Momath Talla Ndao, Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, la manifestation a rassemblé un panel de haut niveau autour du thème : « Place, rôles et attentes de la diaspora dans le référentiel Sénégal 2050 ». Conférences, échanges, gastronomie et célébrations ont rythmé deux jours de dialogue et de fraternité.

Une mobilisation exceptionnelle a marqué la 25ᵉ édition des Journées de la Téranga à Guissona, véritable carrefour entre culture, engagement et perspectives de développement pour la communauté sénégalaise d’Espagne.

Autour du Ministre Momath Talla Ndao, de nombreuses personnalités ont honoré l’événement, SEM Lamine Ka Mbaye, Consul Général du Sénégal à Barcelone, Mme Yaye Khadidiatou Diamil Diallo, Directrice Générale de l’Agence de la Petite Enfance, et plusieurs représentants du FONGIP, de M.Touba Sylla, Directeur Général de la Société d’Aménagement et de Gestion (Sage) et de M. Dame Diop, ancien Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle .

Le samedi 27 juillet, la journée a débuté par une rencontre protocolaire entre le maire de Guissona, Jaume ARS BOSCH, et la forte délégation sénégalaise.

A la salle Ateneu de Guissona , les allocutions d’ouverture, prononcées notamment par Mamadou Issa Traoré, président de l’association hôte, ont souligné la symbolique forte de cette rencontre dans un contexte de refondation des liens entre le Sénégal et sa diaspora.

La première conférence, animée par le journaliste belge Jamil Thiam, a posé les jalons d’un « nouveau pacte de confiance » entre l’État et les expatriés. S’en est suivie une table ronde sur le rôle des coopératives d’habitat de la diaspora, dirigée par le Ministre Ndao lui-même, avec les interventions de SEM Lamine Ka Mbaye, Consul Général du Senegal à Barcelone, de Touba Sylla, Directeur Général de la Société d’aménagement et de Gestion (Sage) , Mouhamed Mbengue et M. Papa Ansou Fall Secretaire General Cooperative D’Habitat de Guissona et de Président de la Confédération des Associations Sénégalaises de Catalogne (CASC) .

L’après-midi, le FONGIP, via M. Alpha Ousmane Alain Sy, a présenté les mécanismes Fogaris et Fogalog, démontrant l’engagement de l’État à soutenir les projets de la diaspora.

Le public, nombreux et participatif, a pu poser des questions et exprimer ses attentes.

Enfin, la journée s’est conclue dans la convivialité avec une dégustation de mets sénégalais et un grand sabar animé par le groupe Bakh Yaye, à la Plaça de l’Ajuntament, symbole vivant de la fusion entre tradition sénégalaise et citoyenneté de la ville de Guissona.

La communauté sénégalaise de Guissona a vécu, dimanche 27 juillet 2024, une journée riche en réflexions, en partages d’expériences et en célébration de l’excellence. Trois temps forts ont marqué cet événement, réunissant des figures de référence dans le domaine de la formation, de l’éducation et de la petite enfance.

La journée a débuté par une conférence animée par M. Dame Diop, ancien Ministre de la Formation professionnelle, de l’Emploi et de l’Artisanat du Sénégal, et co-fondateur de l’Institut Intérimaire de Formation et d’Intégration (IF2I). A travers son intervention, il a mis en lumière le rôle stratégique de la formation professionnelle dans les parcours d’immigration réussis. Il a également insisté sur la nécessité de créer des passerelles entre les institutions de formation locales et les besoins des marchés européens, tout en valorisant les talents issus de la diaspora.

La réflexion s’est poursuivie avec Mme Yaye Khadidiatou Diamil Diallo, Directrice Générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits, autour du thème : « Éducation et promotion des valeurs comme leviers de l’agenda national de transformation, horizon 2050 ». Elle a rappelé que la transformation durable du Sénégal repose sur un socle solide d’éducation dès la petite enfance, couplé à la promotion de valeurs citoyennes, culturelles et éthiques. Sa présentation a suscité un vif intérêt auprès du public, notamment lors des échanges qui ont suivi.

La journée s’est clôturée par la Cérémonie de Remise de Prix de Sen-Excellencia, une initiative visant à récompenser les meilleurs élèves sénégalais de Guissona, tous cycles confondus. Cette quatrième édition a mis à l’honneur les efforts, la persévérance et l’engagement des jeunes apprenants. Les lauréats ont été chaleureusement applaudis par leurs familles, leurs enseignants et les membres de la communauté, dans une ambiance empreinte de fierté et d’émotion.

Pour le moins que l’on puisse dire les Journées de la Téranga à Guissona demeurent une immersion culturelle et stratégique pour la diaspora sénégalaise. Un événement qui illustre parfaitement la dynamique positive d’une diaspora engagée dans la construction d’un avenir meilleur, tant pour ses enfants que pour son pays d’origine.