3e mandat : Antony Blinken tranche le débat

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, s’est prononcé sur la question du troisième mandat. Et pour lui, le président Macky Sall va respecter ce qui est dit dans la Constitution sénégalaise.

« Le Sénégal a un rôle clé à jouer parce que c’est une démocratie forte, avec une tradition d’institution et un leadership qui, je pense, peut porter le drapeau démocratique, dans la région et, au-delà de l’Afrique. La présidence de l’Union africaine (UA) par le Sénégal, l’année prochaine, c’est un moment très important. Parce que justement en ce moment nous avons ces défis qui s’annoncent au Sahel, nous voyons en Ethiopie, au Soudan et autres, des reculs. Je sais du président Macky Sall que c’est quelqu’un qui a beaucoup de foi en la Constitution du pays et, je suis sûr que c’est ça qu’il a en tête en menant la démocratie sénégalaise », a-t-il déclaré au micro de nos confrères d’Emedia.