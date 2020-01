Cri de cœur-Les entreprises du MCDAR prêtes à reprendre le chemin de la contestation…

Les chefs d’entreprise contractés dans le projet MCDAR (Mécanisme Communautaire et Décentralisé de développement de l’Assainissement Rural) se disent prêts à emboucher la trompette de la contestation. Après avoir construit 600 édicules publics courant 2015- 2016 pour le compte de l’Etat du Sénégal à travers la Direction de l’Assainissement (Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement), ils peinent à rentrer sur la totalité de leurs fonds. D’un montant total de plus de 2 Milliards et demi, ils n’ont reçu qu’un acompte jugé très insignifiant, voire minime par rapport à la somme due : « Nous sommes 70 entreprises contractées pour la réalisation d’édicules publics dans le cadre du projet MCDAR fin 2015-depuis 2016. Nous avions rendu les ouvrages en bonne et due forme mais, depuis, on nous fait poireauter. Nous courrons derrière nos 2 Millards 500 Millions F CFA. Notre dossier était entre les mains de l’Agence Judiciaire de l’Etat et le Président de la République son Excellence Macky Sall avait donné des instructions fermes pour qu’on règle notre problème mais, depuis, rien. On nous a « soudoyés » qu’avec un petit acompte. Nous sommes comme acculés à la faillite. Nous pensons que pour arriver à l’émergence tant clamée, le gouvernement de la République du Sénégal doit obligatoirement soutenir ses Petites et Moyennes Entreprises (PME). On ne peut pas nous laisser à quai. Nous allons vers des actions fortes pour nous faire entendre », se désole un des responsables de ces insolvables.