Ça chauffe à l’APS…Entre le DG et son ministre de tutelle

L’Agence de Presse Sénégalaise traverse depuis quelques semaines une crise profonde consécutive à un bras de fer entre le Dg Thierno Birahim Fall et une bonne partie du personnel cadre. A l’origine, un chamboulement au niveau des services sur la base du changement de statut de la structure qui est passée de Epic à Société nationale. Dansant plus vite que musique, le Directeur s’est mis à opérer des nominations tout azimut. Suffisant pour installer le malaise dans l’entreprise. Les responsables démis se sont tous opposés à ces décisions et ont refusé de procéder à la passation de service.

Une situation qui a atterri sur la table du ministre de la culture et de la communication, Abdoulaye Diop. Ce dernier a d’ailleurs stoppé net le Directeur général de l’APS, à travers une note en date du 31 décembre 2019 et dans laquelle, il rappelle à Thierno Birahim Fall que le processus de mutation de l’APS suit son cours et que tout acte administratif relatif à sa nouvelle gestion requiert la validation du Conseil d’administration et qu’il n’y a ni urgence ni nécessité pour procéder à une réorganisation. A cet effet, instruction est donné au Dg de surseoir à la note de service en date du 24 décembre 2019 portant nomination aux postes de responsabilité faisant référence à la Sn APS.

Thierno Birahim Fall déchire la note du ministre et continue sa réorganisation

Thierno Birahim Fall n’a en cure des instructions de son ministre de tutelle. Comme si de rien n’était, il poursuit sa purge. En plus d’avoir confirmé le remplacement de Fatou Diop, Yaye Fatou Mbayam ndiaye, A. Kante et Cheikh ndiaye respectivement chef du service administratif et financier, responsable commercial et comptable matière, il vient de muter la journaliste Mansoura Fall à Thiès. Il annonce même d’autres mesures et déclare partout que le ministre Abdoulaye Diop fait immixtion dans sa gestion.