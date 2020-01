KOLDA : 24 troncs d’arbres saisis par la gendarmerie

La gendarmerie de Kalifourou a saisi 24 troncs d’arbres. Les faits se sont déroulés à Manda Douane où ces hommes en bleu sont en poste. C’est dans une patrouille nocturne que les gendarmes sont tombés sur une caravane de 12 charrettes transportant des troncs d’arbres. Les conducteurs des charrettes ont pris la poudre d’escampette et laissés tout à la merci des gendarmes. Ainsi les 12 ânes et les charrettes contenant au total 24 troncs sont remis aux agents des eaux et forêts par la gendarmerie. Ces charrettes prenaient la direction du territoire gambien dont la frontière se situe non loin de là. Malgré les efforts dans la lutte contre le trafic du bois, le phénomène continue sans relâche. A signaler que le village de Manda Douane se trouve dans la commune de Sinthiang koundara frontalière avec la Gambie dans le département de Velingara.

ELHADJI MAEL COLY