8 bonnes raisons pour lesquelles les couples devraient dormir nu

Dormir nu est agréable, la plupart des gens sont d’accord sur ce point. Et pourtant, seuls 10% franchissent le cap. Peut-être changeront ils d’avis en apprenant ces huit (08) raisons scientifiques pour lesquelles passer la nuit dans en tenue d’Adam et d’Eve est bénéfique pour la santé.

Oubliez votre pyjama ou votre nuisette ! Les vertus de la nudité au lit sont nombreuses et souvent inattendues, mais bien réelles. Pour vous convaincre de ne plus rien mettre entre votre peau et vos draps, voici huit (08) bonnes raisons de dormir nu.

Dormir nu est excellent pour le couple

Les couples qui se couchent nus comme des vers seraient plus heureux que ceux qui dorment en pyjama ou en chemise de nuit. Sous la couette et avec votre amoureux, c’est nu qu’il faut se coucher et dormir d’après les résultats d’un sondage réalisé par la société de promotion du coton « Cotton USA ». En effet, la tenue d’Adam et Eve serait un gage de réussite dans le couple et le secret d’un mariage heureux. La nudité pousse d’ailleurs aux câlins, elle est également bonne pour la sérénité du couple et pour les réconciliations. Le contact dans le sommeil est essentiel, car la caresse développe une production d‘endorphine et de dopamine, et le contact corporel rassure.

Dormir nu aide à s’endormir plus vite

En vous endormant nu, vous aurez plus de chance de vous endormir vite. La température corporelle est l’une des clés du bon fonctionnement du rythme circadien ou horloge biologique. Elle change au fil de la journée, diminuant petit à petit au cours de la soirée. C’est l’une des raisons pour lesquelles vous commencez à avoir des coups de mou à partir d’une certaine heure. Dormir nu vous permettra de faire baisser votre température corporelle plus vite, vous aidant ainsi à sombrer dans les bras de Morphée plus rapidement. A bas donc les chambres surchauffées et les pyjamas.

Dormir nu réduit le stress

Dormir nu permet, comme indiqué précédemment, d’abaisser la température corporelle, et par conséquent la sécrétion de cortisol, qui est à la fois une des hormones du réveil, mais aussi du stress, et est étroitement liée à votre température interne. En maintenant une température corporelle moins élevée lorsque vous dormez sans pyjama, votre taux de cortisol diminue et vous êtes donc moins sujet à des crises d’anxiété et des réveils nocturnes provoqués par cette hormone stéroïdienne. Et comme le cortisol entraîne aussi une sensation de faim, la suite ci-dessous…

Dormir nu permet d’éviter des infections

Oublier ses vêtements permet au corps de respirer et donc de diminuer la transpiration, l’humidité et par conséquent la production de bactéries et d’infections, surtout vaginales pour les femmes. Car rappelons que le vagin est un environnement chaud et humide, ce qui en fait l’endroit idéal pour la prolifération des bactéries. Dormir nue peut donc aider à réduire le risque de mycoses en permettant à une partie de la chaleur et de l’humidité du vagin de s’échapper pendant la nuit. Concernant le lit, privilégiez des draps en coton aux matières synthétiques, qui respirent moins bien.

Dormir nu est bon pour la fertilité masculine

En 2018, des chercheurs ont découvert, après une étude menée sur 656 hommes, que ceux qui portaient des boxers produisaient plus de spermatozoïdes que ceux qui portaient des sous-vêtements plus ajustés. Sans doute car des sous-vêtements relativement amples aident à garder les testicules au frais. Au contraire, des températures élevées dans le scrotum peuvent affecter négativement leur fonctionnement. En toute logique, dormir nu pourrait aérer vos testicules la nuit, améliorant ainsi la production de spermatozoïdes.

Dormir nu permettrait de lutter contre le diabète

Comme votre organisme doit piocher dans vos réserves de sucre pour maintenir sa température interne lorsque vous dormez nu, ce qui augmente l’efficacité de l’insuline, la nudité nocturne pourrait faire baisser le risque de souffrir de diabète. Toutefois, cette intuition n’a pas encore été confirmée par suffisamment d’études scientifiques pour devenir une vérité, donc n’en profitez pas pour manger des sucreries sous prétexte que vous dormez nu !

Dormir nu rend la peau plus saine

Une peau saine est influencée par la quantité d’air qu’elle reçoit. Dormir nu permet à votre peau de recevoir beaucoup d’air pur et vous empêche de rencontrer un dermatologue en raison d’éruptions, d’irritations et d’autres problèmes de peau.

Dormir nu améliore votre beauté

Dormir nu aide votre corps à libérer l’hormone anti-vieillissement, mélatonine. Porter les vêtements lourds limite la bonne libération d’hormones comme les hormones de croissance, etc. Si ces hormones ne sont pas libérées correctement pendant la nuit, vos cheveux et votre peau ne seront pas remis en état.