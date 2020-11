«Dama la koy dei»…le nouveau clip de l’artiste Seydina

Les chansons de cet artiste-chanteur-compositeur de World music d’origine sénégalaise retranscrivent un univers où s’entremêlent la paix, le partage, la famille et l’amour. Ancien enfant de la rue (talibé), très jeune retraité de la maçonnerie, artiste dans l’âme depuis son plus jeune âge même si sa famille non issue d’une lignée de griots ne souhaitait pas qu’il chante et homme déterminé ne cessant de traverser plusieurs épreuves pour vivre sa passion qu’est la chanson, le cumul de ses plusieurs années d’expériences scénique et de vie est la source où il pige pour donner à son public de l’espoir sur chaque scène.

Après « Bay sa war« , un album posant les bases de sa musique, de son verbe et de sa voix, Seydina poursuit son chemin en livrant des textes puissants qui nous rappellent les valeurs à avoir pour le vivre-ensemble.