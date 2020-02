À quand l’éclatement de la vérité sur les « détournements » de milliards au Sénégal ?

« Le Sénégal semble le pays le plus dense en termes de scandales supposés portant sur des milliards. De détournements de deniers publics à l’enrichissement illicite, en passant par la concussion, la corruption, l’escroquerie, le vol au préjudice de l’État, l’abus de biens sociaux et les marchés irréguliers, plusieurs personnalités sont mises en cause, citées ou mouillées dans ces histoires.

Mais, le hic c’est qu’on a souvent du mal à fonder ou à étayer ces accusations. Si certains ont été contrariés par des rapports d’audit, d’inspection ou de contrôle dignes de ce nom, d’autres ont été traînés dans la boue sans preuve », campe, dans sa parution de ce mardi, L’Exclusif.

Le journal d’ajouter : « Parfois, on a même l’impression que le parquet refuse d’ouvrir des informations. Pour gêner certaines autorités ? Que non ! Pour les tirer d’affaires ? Si ! Pourtant, dans beaucoup de cas, il aurait fallu à la justice de s’autosaisir pour attester qu’il s’agit surtout de fumée et point de feu.

Pour la justice, tout ce qui touche aux pontes du régime est à éviter alors que qu’il faut souvent instruire pour constater le vice. De ce fait, la controverse a beau jours devant elle. Or, il est toujours bon d’être édifié par le dernier rempart de la démocratie qu’est la justice afin d’aider le Sénégalais de dissocier les accusations loufoques des faits réels ».