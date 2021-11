Abass Fall : « Macky couve et adoube les malfaiteurs »

L’audience entre le Président Macky Sall et Djibril Ngom continue de faire parler. Après Me Moussa Diop, c’est autour d’Abass Fall de sortir de sa réserve. Pour le coordonnateur de Pastef Dakar, le chef de l’Etat est un receleur.

L’intégralité du post d’Abass Fall sur Facebook :

Le Receleur !!!

Voila ! Il couve et adoube les malfaiteurs. Il fait dans le recel. En recevant celui qui s’était enfui avec les listes de la coalition Yewwi Askan Wi, Macky Sall donne cette image définitive d’un homme qui a divorce d’avec les valeurs et la morale. On se demande même s’il les avaient épousées.

Voilà un homme qui encourage le vol, le reniement et la forfaiture.

Cette image avec une enveloppe bourrée de je ne sais quoi et une signature d’un document étale les compétences du monsieur en matière de corruption et d’achat de conscience. La vilenie qui montre que cet homme a des sentiments bas et laids donne froid au dos.

Nous avons toujours dit qu’on a confié ce pays à Macky Sall pour sa transformation économique et sociale, mais lui utilise tous les moyens de l’Etat pour détruire un candidat qui hante son sommeil et qui l’a rendu dépressif.

Son message est clair ici « Quittez Pastef quitte à voler et venez chez moi je vous protegerai»