Abdou Fall : « on n’a pas besoin de faire 1000 morts pour accéder au pouvoir »

Abdou Fall dénonce le comportement de Ousmane Sonko dans l’affaire l’opposant à Adji Sarr. Le Président d’honneur du Conseil Patronat des Energies Renouvelables du Sénégal estime que leader de Pastef a l’obligation de respecter les institutions.

“Les lois sont faites par les hommes. Je ne prétends pas aimer ce pays mieux que les magistrats. Le président Abdoulaye Wade a toujours dit ceux qui pensent que c’est maintenant qu’il faut faire de l’agitation[…] Nous, les types d’agitations qu’on voudraient, on l’a fait et on l’a pas aujourd’hui surtout en terme d’intensité et de taille“, a déclaré Abdou Fall, ce dimanche, devant le Grand Jury sur la Rfm.

Abdou Fall pense qu’être président de la République ne vaut pas un activisme politique qui peut aboutir à mort d’homme. “Nous, on ne s’est pas battu pour qu’on ait un pays stable, une démocratie apaisée qui permet le changement sans arriver nous laisser emporter dans des logiques d’activistes. On n’a pas besoin de faire 1000 morts pour accéder au pouvoir“, a-t-il dit.

Le leader du mouvement And Nawlé, selon Senego, appelle les acteurs politiques de tous bords au respect des institutions. “La nation, c’est notre mère, l’Etat, c’est notre père. On ne les attaque pas. On ne les touche pas. C’est notre intégrité. C’est notre sécurité. Comme on dit: un Etat trop fort peut nous écraser mais un Etat faible nous mène en péril. Il faut qu’on soit suffisamment responsable pour qu’en toute circonstance, l’autorité de l’Etat soit sauvegardé. Parce que si on remet en cause cette autorité, on crée un système d’anarchie dont personne ne peut échapper”, a déclaré Abdou Fall.