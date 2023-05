Abdou Karim Fofana : «On a l’habitude de voir Ousmane Sonko changer de discours»

Le ministre du Commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises a encore tiré sur Ousmane Sonko qui a fait un pourvoi en cassation pour casser le verdict rendu par le tribunal dans l’affaire des 29 milliards du Prodac.

«Il est toujours étrange de voir des hommes politiques comme Ousmane Sonko critiquer la justice le matin et le soir, faire des recours en cassation. Soit on croit en notre justice, on lui fait confiance, soit on ne lui fait pas confiance. On a l’habitude de voir Ousmane Sonko changer de discours au gré du vent et au gré de l’actualité.

La semaine dernière, il a dit qu’il ne répondrait jamais à la justice et malgré tout, il a déposé un recours. Cela montre qu’il a espoir en notre justice», constate le porte-parole du gouvernement.