Abdou Mbow n’est pas contre une dissolution de l’Assemblée

Le président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow, n’est pas contre la dissolution agitée du Parlement. Il l’a fait savoir devant le Jdd, ce dimanche 16 juillet.

«Je n’ai pas de problème par rapport à la dissolution de l’Assemblée nationale», a déclaré Abdou Mbow. Qui justifie cette position par le fait que «ce qui est important dans un pays, c’est d’abord» la stabilité. Dans ce sillage, avance-t-il : «le président de la République, quand il propose cette réforme, c’est pour permettre à son successeur (avec) la dissolution de l’Assemblée nationale, au moins de rationaliser les élections», en couplant la présidentielle aux élections législatives.

Abdou Mbow souligne : «Cette question sera discutée au niveau de l’Assemblée nationale.” Dans ce sens, a-t-il tenu à préciser : “Je ne voudrais pas aujourd’hui donner une position tranchée alors que mon groupe parlementaire n’a pas encore donné officiellement sa position.»

À la question de savoir si en tant que démocrate il ne devrait pas s’inquiéter d’exposer le mandat des élus à la volonté d’un président de la République ? Il minimise.

«Vous savez, dans un pays de droit, il faudrait des équilibres, et ces équilibres-là sont discutés par les acteurs politiques. Moi, je vous dis encore haut et fort qu’un élu a la responsabilité de représenter les populations, c’est vrai. Mais comme je vous l’ai dit, il faudrait tout le temps des équilibres entre pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, de travailler pour que la cohérence puisse primer et que le Sénégal puisse être au-dessus de tout cela. Voilà moi un peu ce qui m’intéresse parce que les équilibres permettent d’avoir un pays stable».