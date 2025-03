Abdou Mbow sur l’affaire Farba : « Nous répondrons par une stratégie correcte »

Abdou Mbow a réagi à l’emprisonnement, hier jeudi, du député Mouhamadou Ngom dit Farba. L’ancien président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar annonce une riposte sans bavure et parle de « journée sombre » pour la justice sénégalaise.

« C’est triste et c’est déplorable. Aujourd’hui, c’est, une journée, sombre pour la justice sénégalaise parce que c’est le vœu du prince qui est exaucé. Le Premier ministre Ousmane Sonko avait publiquement, à Agnam, menacé Farba en disant qu’il assure à ses militants qu’il ne participera plus à des élections. Et aujourd’hui, Farba Ngom a été inculpé, placé sous mandat de dépôt et il va passer sa première nuit en prison pour des accusations fallacieuses. C’est un dossier politique », a-t-il déclaré sur la RFM.

Le parlementaire dit qu’ils useront de toutes les voies pour se battre. « Quand un dossier politique amène un homme politique en prison, il faut des procédés politiques pour l’y faire sortir », a-t-il confié. M. Mbow précise qu’ils ne sont pas des voyous ni des brigands. « Seuls les brigands et les voyous cassent ce qu’on a construit, brûlent les commerces, vandalisent des maisons d’honnêtes citoyens et appellent à un mortal Kombat ».

Le député affirme que les opposants n’ont pas peur de la prison. « Si ces gens-là pensent qu’il faut mettre tout le monde en prison pour pouvoir dérouler leur projet funeste, ils se trompent parce que la justice ni l’administration n’ont jamais gagné d’élections dans ce pays. Nous répondrons par une stratégie correcte à ces assauts politiques », a -t-il lancé.