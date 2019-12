Abdoul Mbaye…dénonce les mensonges sur les productions d’arachides et agricoles

L’ancien Premier ministre sénégalais, Abdoul Mbaye déclare avoir toujours dénoncé les mensonges sur les productions d’arachides et agricoles pour créer un taux de croissance artificiel et une pré-émergence illusoire, dans un tweet mardi. Il ajoute: « la vérité s’impose désormais. Plus de graines pour les huileries et de nouveau l’insécurité alimentaire au Sénégal ».

L’ancien PM a fait cette déclaration suite aux révélations de Moustapha Cissé Lô, vice-président de l’Assemblée nationale, qui s’est distingué dernièrement, en dénigrant le régime de Macky Sall, notamment dans la délivrance de semences et d’engrais.