Abdoul Mbaye : « Le progrès ne viendra pas d’un 3eme mandat mais de… »

Président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT)

Le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (Act) s’est exprimé, de nouveau, sur la question du 3e mandat. Abdoul Mbaye a indiqué que le progrès ne viendra pas d’un 3e mandat. Selon Abdoul Mbaye, il viendra de chefs mieux choisis et de membres de leurs cabinets dotés d’un niveau minimal.

“La stagnation économique et sociale et les postures conduisant aux crises politiques en Afrique sont d’abord conséquences d’intelligence insuffisante. Le progrès ne viendra pas d’un 3eme mandat mais de chefs mieux choisis et de membres de leurs cabinets dotés d’un niveau minimal“, a écrit Abdoul Mbaye sur Twitter.