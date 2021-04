Abdoul Mbaye sur le discours de Macky : « Le ton était juste rassembleur »

Le Président de la République, Macky Sall, s’est adressé hier à la nation en marge de la célébration de la 61e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Au lendemain de son discours, les sénégalais semblent partager sur les promesses qu’il a fait.

Sur son compte Twitter, Abdoul Mbaye parle de discours rassembleur. « Le ton du discours était juste, rassembleur et riche en promesses, nouveau plan d’émergence en gestation. Pour l’instant leurs comportements et les réalités sont contraires. Le futur mettra vite les déclarations à l’épreuve. Bonne fête et vive le Sénégal! », a écrit le leader de l’ACT sur le réseau social.