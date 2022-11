Abdoulaye Mamadou Guissé : « Pape Alé a longtemps fait dans la provocation »

Pape Alé Niang et Julian Assange symboles du parachèvement de deux modèles de démocraties majeures : Le Sénégal et les États-Unis…(Par Abdoulaye Mamadou Guissé Sgn du parti politique Fulla ak Fayda).

Un collectif de députés, d’avocats et d’artistes, parmi lesquels Sabrina Pignedoli, François Ruffin et Ai Weiwei, exhortaient les autorités britanniques, dans une tribune au « Monde », à libérer le fondateur de WikiLeaks, emprisonné depuis trois ans dans une prison de haute sécurité après avoir vécu sept ans reclus dans l’ambassade d’Equateur à Londres.

« Il est plus que temps d’agir avant que Julian Assange ne paie de sa vie le prix de nos libertés » dira ce collectif pour indexer la responsabilité des Américains face à ce cas de jurisprudence applicable à Pape Alé Niang devenu le Julian Assange du régime de Macky Sall.

Deux pays différents, deux modèles judiciaires semblables, deux démocraties majeures dans un contexte majeur de la stabilité du Sénégal.

En effet ,Julian Assange est un journaliste, informaticien, cybermilitant et lanceur d’alerte australien.

Il est surtout connu en tant que fondateur, rédacteur en chef et porte-parole de WikiLeaks.

Julian Assange est privé de liberté, depuis plus de dix ans, pour avoir rendu publiques les violations des droits de l’homme commises par l’armée américaine en Afghanistan et en Irak.

Ces informations d’intérêt public ont été relayées et exploitées dans le monde entier.

Seul poursuivi pour ces publications, le fondateur de WikiLeaks est aujourd’hui emprisonné, depuis plus de trois ans, dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, après avoir passé sept ans reclus dans l’ambassade d’Equateur à Londres.

Pire, le journaliste Julian Assange vit sous la menace constante de se voir extrader du Royaume-Uni vers les Etats-Unis, où il encourt une peine de cent soixante-quinze ans de prison, soit une condamnation à vie sans aucun espoir de libération.

Il subit, par ailleurs, une campagne d’humiliation et de décrédibilisation.

Dès lors , le sort de la démocratie sénégalaise ne saurait souffrir d’aucun doute devant l’application rigoureuse de la pour la sauvegarde de la sécurité de l’etat et de la nation elle-même.

Les aigris et les intellectuels malhonnêtes devraient avoir le sens du faire Play, et accepter le sort qui les brime.

Nous sommes tous des temoins impuissants de la fragilisation des institutions de la republique par des nihilistes d’un siecle revolu .

Pape Alé Niang a longtemps fait dans la provocation, dans la partisanerie et le manque notoire de lucidité.

Il doit assumer et subir.

Le journaliste d’investissement Pape Alé Niang est dans la suite logique du mortel combat decretait alors par Ousmane Sonko avec 14 morts non élucidés jusqu’ici.

Le mandat de dépôt signifiait à Pape Alé Niang confirme ainsi Julian Assange et hisse le statut du sénégal au même sommet de la pyramide qu’occupe la plus grande démocratie à savoir les États-Unis, .

Je donne un conseil à la société civile, de n’essayer pas d’aller faire un sit-in aux alentours de l’ambassade ni des États-Unis Unis, ni de l’Angleterre à Dakar.

Ces pays de démocratie sont dans l’encadrement de la liberté de presse.

Abdoulaye Mamadou Guissé

Président du parti politique Fulla ak Fayda ex membre de Yewwi Askan wi.